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МЧС назвало причину пожара в СНТ под Истрой, где погибли восемь человек - РИА Новости, 24.05.2024
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14:34 24.05.2024 (обновлено: 14:44 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/pozhar-1948133851.html
МЧС назвало причину пожара в СНТ под Истрой, где погибли восемь человек
МЧС назвало причину пожара в СНТ под Истрой, где погибли восемь человек - РИА Новости, 24.05.2024
МЧС назвало причину пожара в СНТ под Истрой, где погибли восемь человек
Предварительной причиной пожара в СНТ под Истрой с восемью погибшими является аварийная работа электросети, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:34
2024-05-24T14:44
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Предварительной причиной пожара в СНТ под Истрой с восемью погибшими является аварийная работа электросети, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МЧС России."Предварительной причиной пожара, произошедшего 23 мая 2024 года в городском округе Истра Московской области, является аварийная работа электросети", - говорится в сообщении.В четверг в результате крупного пожара в частном доме в СНТ в Истринском районе погибли восемь человек. По данным подмосковного главка СК РФ, 24-летний гражданин Узбекистана арендовал дом якобы для собственного проживания, но поселил туда нелегальных мигрантов.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС назвало причину пожара в СНТ под Истрой, где погибли восемь человек

МЧС: пожар под Истрой с 8 жертвами произошел из-за аварийной работы электросети

© Фото : ГСУ СК России по Московской областиСгоревший дом в СНТ "Снегирь" деревни Падиково городского округа Истры
Сгоревший дом в СНТ Снегирь деревни Падиково городского округа Истры - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : ГСУ СК России по Московской области
Сгоревший дом в СНТ "Снегирь" деревни Падиково городского округа Истры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Предварительной причиной пожара в СНТ под Истрой с восемью погибшими является аварийная работа электросети, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МЧС России.
"Предварительной причиной пожара, произошедшего 23 мая 2024 года в городском округе Истра Московской области, является аварийная работа электросети", - говорится в сообщении.
В четверг в результате крупного пожара в частном доме в СНТ в Истринском районе погибли восемь человек. По данным подмосковного главка СК РФ, 24-летний гражданин Узбекистана арендовал дом якобы для собственного проживания, но поселил туда нелегальных мигрантов.
Огнетушители - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
В Подмосковье задержали арендатора загоревшегося частного дома
23 мая, 16:03
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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