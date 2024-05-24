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МЧС назвало причину пожара в СНТ под Истрой, где погибли восемь человек
МЧС назвало причину пожара в СНТ под Истрой, где погибли восемь человек - РИА Новости, 24.05.2024
МЧС назвало причину пожара в СНТ под Истрой, где погибли восемь человек
Предварительной причиной пожара в СНТ под Истрой с восемью погибшими является аварийная работа электросети, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:34
2024-05-24T14:34
2024-05-24T14:44
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Предварительной причиной пожара в СНТ под Истрой с восемью погибшими является аварийная работа электросети, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МЧС России."Предварительной причиной пожара, произошедшего 23 мая 2024 года в городском округе Истра Московской области, является аварийная работа электросети", - говорится в сообщении.В четверг в результате крупного пожара в частном доме в СНТ в Истринском районе погибли восемь человек. По данным подмосковного главка СК РФ, 24-летний гражданин Узбекистана арендовал дом якобы для собственного проживания, но поселил туда нелегальных мигрантов.
https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947926807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС назвало причину пожара в СНТ под Истрой, где погибли восемь человек
МЧС: пожар под Истрой с 8 жертвами произошел из-за аварийной работы электросети