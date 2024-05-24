Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в мебельном центре эвакуировали 200 человек - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 24.05.2024 (обновлено: 11:45 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/pozhar-1948078701.html
При пожаре в мебельном центре эвакуировали 200 человек
При пожаре в мебельном центре эвакуировали 200 человек - РИА Новости, 24.05.2024
При пожаре в мебельном центре эвакуировали 200 человек
Пожар произошел в мебельном центре в Екатеринбурге, эвакуированы 200 человек, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T11:30
2024-05-24T11:45
происшествия
коммерческая недвижимость
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948081261_0:159:1280:879_1920x0_80_0_0_d6c318f4dd21aaf07addb9878b1831a8.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Пожар произошел в мебельном центре в Екатеринбурге, эвакуированы 200 человек, сообщил региональный главк МЧС. "В 9.54 мск поступило сообщение о задымлении в мебельном центре по улице Высоцкого в Екатеринбурге. По оперативной информации, в складском помещении горит оборудование на площади 60 квадратных метров", – сказали в ведомстве. Отмечается, что до прибытия спасателей из здания эвакуировались 200 человек. Информации о пострадавших не поступало. В тушении огня задействованы 45 человек и 14 единиц спецтехники.Пожар в мебельном центре в Екатеринбурге локализован на 60 "квадратах", сообщает региональный главк МЧС.Ранее в ведомстве отмечали, что на улице Высоцкого в Екатеринбурге в складском помещении мебельного центра горит оборудование на площади 60 квадратных метров. До прибытия спасателей из здания эвакуировались 200 человек."В 10.51 мск огнеборцы локализовали пожар на площади 60 квадратных метров", – говорится в сообщении.Информации о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20240523/pozhar-1947894416.html
https://ria.ru/20240524/pozhar-1948050065.html
https://ria.ru/20240502/pozhar-1943439422.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948081261_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e9f21e7ba8958bc93283f8dc2b54256a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, коммерческая недвижимость, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в мебельном центре эвакуировали 200 человек

МЧС: пожар в мебельном центре в Екатеринбурге локализовали на 60 "квадратах"

© Фото : МЧС Свердловской области/TelegramТушение пожара в мебельном центре в Екатеринбурге
Тушение пожара в мебельном центре в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : МЧС Свердловской области/Telegram
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Пожар произошел в мебельном центре в Екатеринбурге, эвакуированы 200 человек, сообщил региональный главк МЧС.
"В 9.54 мск поступило сообщение о задымлении в мебельном центре по улице Высоцкого в Екатеринбурге. По оперативной информации, в складском помещении горит оборудование на площади 60 квадратных метров", – сказали в ведомстве.
Сгоревший дом в СНТ Снегирь деревни Падиково городского округа Истры - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли восемь человек
23 мая, 14:30
Отмечается, что до прибытия спасателей из здания эвакуировались 200 человек. Информации о пострадавших не поступало. В тушении огня задействованы 45 человек и 14 единиц спецтехники.
Пожар в мебельном центре в Екатеринбурге локализован на 60 "квадратах", сообщает региональный главк МЧС.
Вид на лесные пожары в Республике Саха (Якутия) с борта вертолета - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
В России за сутки потушили 47 природных пожаров
Вчера, 09:07
Ранее в ведомстве отмечали, что на улице Высоцкого в Екатеринбурге в складском помещении мебельного центра горит оборудование на площади 60 квадратных метров. До прибытия спасателей из здания эвакуировались 200 человек.
"В 10.51 мск огнеборцы локализовали пожар на площади 60 квадратных метров", – говорится в сообщении.
Тушение пожара в здании склада в Новосибирске
В Новосибирске загорелось здание склада
2 мая, 12:05
Информации о пострадавших не поступало.
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала