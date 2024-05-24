https://ria.ru/20240524/pozhar-1948078701.html
При пожаре в мебельном центре эвакуировали 200 человек
При пожаре в мебельном центре эвакуировали 200 человек - РИА Новости, 24.05.2024
При пожаре в мебельном центре эвакуировали 200 человек
Пожар произошел в мебельном центре в Екатеринбурге, эвакуированы 200 человек, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T11:30
2024-05-24T11:30
2024-05-24T11:45
происшествия
коммерческая недвижимость
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Пожар произошел в мебельном центре в Екатеринбурге, эвакуированы 200 человек, сообщил региональный главк МЧС. "В 9.54 мск поступило сообщение о задымлении в мебельном центре по улице Высоцкого в Екатеринбурге. По оперативной информации, в складском помещении горит оборудование на площади 60 квадратных метров", – сказали в ведомстве. Отмечается, что до прибытия спасателей из здания эвакуировались 200 человек. Информации о пострадавших не поступало. В тушении огня задействованы 45 человек и 14 единиц спецтехники.Пожар в мебельном центре в Екатеринбурге локализован на 60 "квадратах", сообщает региональный главк МЧС.Ранее в ведомстве отмечали, что на улице Высоцкого в Екатеринбурге в складском помещении мебельного центра горит оборудование на площади 60 квадратных метров. До прибытия спасателей из здания эвакуировались 200 человек."В 10.51 мск огнеборцы локализовали пожар на площади 60 квадратных метров", – говорится в сообщении.Информации о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20240523/pozhar-1947894416.html
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происшествия, коммерческая недвижимость, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в мебельном центре эвакуировали 200 человек
МЧС: пожар в мебельном центре в Екатеринбурге локализовали на 60 "квадратах"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Пожар произошел в мебельном центре в Екатеринбурге, эвакуированы 200 человек, сообщил региональный главк МЧС.
"В 9.54 мск поступило сообщение о задымлении в мебельном центре по улице Высоцкого в Екатеринбурге. По оперативной информации, в складском помещении горит оборудование на площади 60 квадратных метров", – сказали в ведомстве.
Отмечается, что до прибытия спасателей из здания эвакуировались 200 человек. Информации о пострадавших не поступало. В тушении огня задействованы 45 человек и 14 единиц спецтехники.
Пожар в мебельном центре в Екатеринбурге локализован на 60 "квадратах", сообщает региональный главк МЧС.
Ранее в ведомстве отмечали, что на улице Высоцкого в Екатеринбурге в складском помещении мебельного центра горит оборудование на площади 60 квадратных метров. До прибытия спасателей из здания эвакуировались 200 человек.
"В 10.51 мск огнеборцы локализовали пожар на площади 60 квадратных метров", – говорится в сообщении.
Информации о пострадавших не поступало.