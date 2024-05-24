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В России за сутки потушили 47 природных пожаров - РИА Новости, 24.05.2024
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09:07 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/pozhar-1948050065.html
В России за сутки потушили 47 природных пожаров
В России за сутки потушили 47 природных пожаров - РИА Новости, 24.05.2024
В России за сутки потушили 47 природных пожаров
Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 47 природных пожаров на площади 52 492 гектара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T09:07
2024-05-24T09:07
происшествия
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 47 природных пожаров на площади 52 492 гектара, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 23.05.2024 года в 19 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 47 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 52 492 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 24 мая на территории РФ было 36 лесных пожаров на площади 45 861 гектар, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 20 пожаров на 42 601 гектаре.
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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 47 природных пожаров

Авиалесоохрана: за сутки потушили 47 природных пожаров на площади 52 492 гектара

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на лесные пожары в Республике Саха (Якутия) с борта вертолета
Вид на лесные пожары в Республике Саха (Якутия) с борта вертолета - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 47 природных пожаров на площади 52 492 гектара, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 23.05.2024 года в 19 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 47 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 52 492 гектара", - говорится в сообщении.
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К полуночи 24 мая на территории РФ было 36 лесных пожаров на площади 45 861 гектар, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 20 пожаров на 42 601 гектаре.
 
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