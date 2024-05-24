https://ria.ru/20240524/pozhar-1948033745.html
В Красноярском крае загорелся склад
В Красноярском крае загорелся склад - РИА Новости, 24.05.2024
В Красноярском крае загорелся склад
Пожарные тушат кровлю склада на площади в 1,5 тысячи квадратных метров в селе Атаманово под Красноярском, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T04:44
2024-05-24T04:44
2024-05-24T04:44
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
КРАСНОЯРСК, 24 мая – РИА Новости. Пожарные тушат кровлю склада на площади в 1,5 тысячи квадратных метров в селе Атаманово под Красноярском, сообщает краевой главк МЧС. "Сегодня в 6.15 (2.15 мск) в селе Атаманово произошло возгорание кровли на складе, огонь охватил площадь 1500 кв. метров", - говорится в сообщении. На месте работают пять единиц техники и 20 человек.
https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Красноярский край, Россия
В Красноярском крае загорелся склад
В Красноярском крае загорелся склад на площади в 1,5 тысячи квадратных метров