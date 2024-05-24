https://ria.ru/20240524/pozhar-1948033745.html

В Красноярском крае загорелся склад

В Красноярском крае загорелся склад - РИА Новости, 24.05.2024

В Красноярском крае загорелся склад

Пожарные тушат кровлю склада на площади в 1,5 тысячи квадратных метров в селе Атаманово под Красноярском, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T04:44

2024-05-24T04:44

2024-05-24T04:44

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg

КРАСНОЯРСК, 24 мая – РИА Новости. Пожарные тушат кровлю склада на площади в 1,5 тысячи квадратных метров в селе Атаманово под Красноярском, сообщает краевой главк МЧС. "Сегодня в 6.15 (2.15 мск) в селе Атаманово произошло возгорание кровли на складе, огонь охватил площадь 1500 кв. метров", - говорится в сообщении. На месте работают пять единиц техники и 20 человек.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

красноярский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, россия