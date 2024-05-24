https://ria.ru/20240524/posolkelin-1948256628.html
Москва ответит на действия Лондона с российскими активами, заявил Келин
Москва ответит на действия Лондона с российскими активами, заявил Келин - РИА Новости, 24.05.2024
Москва ответит на действия Лондона с российскими активами, заявил Келин
Любые комбинации Великобритании с российскими активами будут являться грубым нарушением международного права и повлекут за собой ответные действия, заявил посол РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T21:51
2024-05-24T21:51
2024-05-24T22:13
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Любые комбинации Великобритании с российскими активами будут являться грубым нарушением международного права и повлекут за собой ответные действия, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. "Осторожно в то же время ведет себя и Сити, и юристы, которые прекрасно понимают, что, в общем то, любое действие в отношении наших суверенных активов - это будет нарушение международного права. Есть и международное право на этот счет, и европейское право, и есть свой законодательный акт Великобритании по суверенным активам, который запрещает делать что-либо с ними. Любые комбинации, которые кто бы тут не изобретал, будут являться грубым нарушением, которое повлечет за собой ответные действия", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24".Совет ЕС 21 мая окончательно утвердил решение, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, а также программ по восстановлению. Еще 10% депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков.
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в мире, лондон, великобритания, москва, андрей келин
В мире, Лондон, Великобритания, Москва, Андрей Келин
Москва ответит на действия Лондона с российскими активами, заявил Келин
Посол Келин: комбинации Лондона с активами России повлекут ответ
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Любые комбинации Великобритании с российскими активами будут являться грубым нарушением международного права и повлекут за собой ответные действия, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
"Осторожно в то же время ведет себя и Сити, и юристы, которые прекрасно понимают, что, в общем то, любое действие в отношении наших суверенных активов - это будет нарушение международного права. Есть и международное право на этот счет, и европейское право, и есть свой законодательный акт Великобритании по суверенным активам, который запрещает делать что-либо с ними. Любые комбинации, которые кто бы тут не изобретал, будут являться грубым нарушением, которое повлечет за собой ответные действия", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24".
Совет ЕС 21 мая окончательно утвердил решение, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, а также программ по восстановлению. Еще 10% депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков.