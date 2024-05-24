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Первый день лета в Москве может стать самым жарким за 80 лет - РИА Новости, 24.05.2024
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09:52 24.05.2024
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Первый день лета в Москве может стать самым жарким за 80 лет
Первый день лета в Москве может стать самым жарким за 80 лет - РИА Новости, 24.05.2024
Первый день лета в Москве может стать самым жарким за 80 лет
Первый день лета в столице может стать самым жарким за последние 80 лет, температура воздуха приблизится к плюс 30 градусам, сообщила главный специалист... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T09:52
2024-05-24T09:52
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Первый день лета в столице может стать самым жарким за последние 80 лет, температура воздуха приблизится к плюс 30 градусам, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. Синоптик отметила, что последняя пятидневка весны в Москве и области ожидается на 3-4 градуса теплее многолетних значений. Так, днем воздух будет прогреваться до плюс 25-26 градусов. "К 1 июня максимальная температура воздуха приблизится к 30 градусам. Первый день календарного лета в столице может стать самым жарким за последние 80 лет", - написала Позднякова.
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Первый день лета в Москве может стать самым жарким за 80 лет

Позднякова: 1 июня в Москве температура может подняться до 30 градусов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМолодые люди катаются на электросамокате на набережной Москвы-реки
Молодые люди катаются на электросамокате на набережной Москвы-реки - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Молодые люди катаются на электросамокате на набережной Москвы-реки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Первый день лета в столице может стать самым жарким за последние 80 лет, температура воздуха приблизится к плюс 30 градусам, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
Синоптик отметила, что последняя пятидневка весны в Москве и области ожидается на 3-4 градуса теплее многолетних значений. Так, днем воздух будет прогреваться до плюс 25-26 градусов.
"К 1 июня максимальная температура воздуха приблизится к 30 градусам. Первый день календарного лета в столице может стать самым жарким за последние 80 лет", - написала Позднякова.
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Москвичам пообещали жаркую погоду на выходных
22 мая, 00:25
 
ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
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