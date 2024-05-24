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Первый день лета в Москве может стать самым жарким за 80 лет
Первый день лета в Москве может стать самым жарким за 80 лет - РИА Новости, 24.05.2024
Первый день лета в Москве может стать самым жарким за 80 лет
Первый день лета в столице может стать самым жарким за последние 80 лет, температура воздуха приблизится к плюс 30 градусам, сообщила главный специалист... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T09:52
2024-05-24T09:52
2024-05-24T09:52
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Первый день лета в столице может стать самым жарким за последние 80 лет, температура воздуха приблизится к плюс 30 градусам, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. Синоптик отметила, что последняя пятидневка весны в Москве и области ожидается на 3-4 градуса теплее многолетних значений. Так, днем воздух будет прогреваться до плюс 25-26 градусов. "К 1 июня максимальная температура воздуха приблизится к 30 градусам. Первый день календарного лета в столице может стать самым жарким за последние 80 лет", - написала Позднякова.
https://ria.ru/20240522/moskva-1947548462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Первый день лета в Москве может стать самым жарким за 80 лет
Позднякова: 1 июня в Москве температура может подняться до 30 градусов