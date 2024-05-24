https://ria.ru/20240524/pogoda-1948060028.html

Первый день лета в Москве может стать самым жарким за 80 лет

Первый день лета в Москве может стать самым жарким за 80 лет - РИА Новости, 24.05.2024

Первый день лета в Москве может стать самым жарким за 80 лет

Первый день лета в столице может стать самым жарким за последние 80 лет, температура воздуха приблизится к плюс 30 градусам, сообщила главный специалист... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T09:52

2024-05-24T09:52

2024-05-24T09:52

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Первый день лета в столице может стать самым жарким за последние 80 лет, температура воздуха приблизится к плюс 30 градусам, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. Синоптик отметила, что последняя пятидневка весны в Москве и области ожидается на 3-4 градуса теплее многолетних значений. Так, днем воздух будет прогреваться до плюс 25-26 градусов. "К 1 июня максимальная температура воздуха приблизится к 30 градусам. Первый день календарного лета в столице может стать самым жарким за последние 80 лет", - написала Позднякова.

https://ria.ru/20240522/moskva-1947548462.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, татьяна позднякова