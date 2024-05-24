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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 24.05.2024
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08:05 24.05.2024 (обновлено: 08:07 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/pogoda-1948042204.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 24.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Небольшая облачность, без осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:05
2024-05-24T08:07
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
экология в россии
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать антициклон. В Москве и окрестностях небольшая облачность, без осадков. Днем в столице плюс 21-23 градуса, в Подмосковье от 19 до 24 градусов тепла", - рассказал Леус. Он уточнил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Давление будет слабо падать, но пока показания барометров останутся выше нормы, оно составит 759 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Экология в России
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Синоптик Леус: без осадков и до 23 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди гуляют в центре Москвы
Люди гуляют в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди гуляют в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице продолжит формировать антициклон. В Москве и окрестностях небольшая облачность, без осадков. Днем в столице плюс 21-23 градуса, в Подмосковье от 19 до 24 градусов тепла", - рассказал Леус.
Он уточнил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Давление будет слабо падать, но пока показания барометров останутся выше нормы, оно составит 759 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусЭкология в России
 
 
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