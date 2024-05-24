https://ria.ru/20240524/pogoda-1948042204.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 24.05.2024

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Небольшая облачность, без осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T08:05

2024-05-24T08:05

2024-05-24T08:07

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

экология в россии

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать антициклон. В Москве и окрестностях небольшая облачность, без осадков. Днем в столице плюс 21-23 градуса, в Подмосковье от 19 до 24 градусов тепла", - рассказал Леус. Он уточнил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Давление будет слабо падать, но пока показания барометров останутся выше нормы, оно составит 759 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240522/moskva-1947548462.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии