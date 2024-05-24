https://ria.ru/20240524/podmoskove-1948084674.html

Почти на треть выросло число МСП в Подмосковье за пять лет

Почти на треть выросло число МСП в Подмосковье за пять лет - РИА Новости, 24.05.2024

Почти на треть выросло число МСП в Подмосковье за пять лет

В Подмосковье зарегистрировано более 456 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, с 2019 года рост составил порядка 30%, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T12:11

2024-05-24T12:11

2024-05-24T12:11

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В Подмосковье зарегистрировано более 456 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, с 2019 года рост составил порядка 30%, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Сегодня предприниматели Московской области наиболее активно заняты в сфере оптовой и розничной торговли – 34%, перевозок – 10%, а также в строительстве и ремонте – 8%", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. По ее словам, на сегодняшний день в Подмосковье зарегистрировано более 456 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года рост составил порядка 30%. Зиновьева отметила, что традиционно малый и средний бизнес составляет порядка 30% экономики Подмосковья. В секторе МСП заняты около 1,9 миллиона человек. Она напомнила, что в целях поддержки бизнеса в регионе создан ряд мер поддержки и сервисов. Так, в течение года предприниматели могут подать заявку на получение субсидии при выходе на маркетплейсы и субсидии для бизнеса по франшизе. Также в Подмосковье работает субсидия на покупку и лизинг оборудования. Отдельные меры поддержки созданы для социальных предпринимателей. Зиновьева добавила, что в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательства" в регионе создан центр "Мой бизнес" Московской области, предоставляющий бизнесу инжиниринговые услуги, а также услуги по продвижению и рекламе.

https://ria.ru/20240520/podmoskove-1947230091.html

https://ria.ru/20240523/biznes-1947898089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)