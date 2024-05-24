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Путин оценил результаты работы в рамках Союзного государства
Путин оценил результаты работы в рамках Союзного государства - РИА Новости, 24.05.2024
Путин оценил результаты работы в рамках Союзного государства
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что работа в рамках Союзного государства в целом идет на хорошем... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:44
2024-05-24T14:44
2024-05-24T14:59
белоруссия
владимир путин
россия
александр лукашенко
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что работа в рамках Союзного государства в целом идет на хорошем уровне, результаты экономического развития сами говорят за себя."В целом работа, по-моему, у нас идет на хорошем уровне. Если говорить про экономику, результаты экономического развития сами говорят за себя", - сказал он.Путин прилетел в Белоруссию с официальным визитом поздним вечером 23 мая.
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белоруссия, владимир путин, россия, александр лукашенко
Белоруссия, Владимир Путин, Россия, Александр Лукашенко
Путин оценил результаты работы в рамках Союзного государства
Путин: работа в рамках Союзного государства идет на хорошем уровне