https://ria.ru/20240524/peregovory-1948208078.html
Россия готова продолжить переговоры с Украиной, заявил Путин
Россия готова продолжить переговоры с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2024
Россия готова продолжить переговоры с Украиной, заявил Путин
Россия готова продолжить переговоры с Украиной, но вернуться к ним можно исходя из уже достигнутых ранее договоренностей в Турции и Белоруссии и с учетом... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:59
2024-05-24T17:59
2024-05-24T18:03
цены на нефть
россия
турция
белоруссия
владимир путин
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg
МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Россия готова продолжить переговоры с Украиной, но вернуться к ним можно исходя из уже достигнутых ранее договоренностей в Турции и Белоруссии и с учетом ситуации, сложившейся на земле, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы видим сейчас, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Ну, пусть возвращаются, но не из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, достигнутых в ходе переговоров в Белоруссии и в Турции и исходя их сегодняшних реалий, сложившихся на земле", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20240524/peregovory-1948192287.html
россия
турция
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_6e073cf9a5338ba083dfed450642205e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, россия, турция, белоруссия, владимир путин
Цены на нефть, Россия, Турция, Белоруссия, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Россия готова продолжить переговоры с Украиной, заявил Путин
Путин: РФ готова к переговорам с Украиной с учетом достигнутых договоренностей
МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Россия готова продолжить переговоры с Украиной, но вернуться к ним можно исходя из уже достигнутых ранее договоренностей в Турции и Белоруссии и с учетом ситуации, сложившейся на земле, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы видим сейчас, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Ну, пусть возвращаются, но не из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, достигнутых в ходе переговоров в Белоруссии и в Турции и исходя их сегодняшних реалий, сложившихся на земле", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.