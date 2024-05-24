https://ria.ru/20240524/peregovory-1948208078.html

Россия готова продолжить переговоры с Украиной, заявил Путин

Россия готова продолжить переговоры с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2024

Россия готова продолжить переговоры с Украиной, заявил Путин

Россия готова продолжить переговоры с Украиной, но вернуться к ним можно исходя из уже достигнутых ранее договоренностей в Турции и Белоруссии и с учетом... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:59

2024-05-24T17:59

2024-05-24T18:03

цены на нефть

россия

турция

белоруссия

владимир путин

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg

МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Россия готова продолжить переговоры с Украиной, но вернуться к ним можно исходя из уже достигнутых ранее договоренностей в Турции и Белоруссии и с учетом ситуации, сложившейся на земле, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы видим сейчас, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Ну, пусть возвращаются, но не из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, достигнутых в ходе переговоров в Белоруссии и в Турции и исходя их сегодняшних реалий, сложившихся на земле", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

https://ria.ru/20240524/peregovory-1948192287.html

россия

турция

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

цены на нефть, россия, турция, белоруссия, владимир путин