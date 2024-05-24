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Россия готова продолжить переговоры с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:59 24.05.2024 (обновлено: 18:03 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/peregovory-1948208078.html
Россия готова продолжить переговоры с Украиной, заявил Путин
Россия готова продолжить переговоры с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2024
Россия готова продолжить переговоры с Украиной, заявил Путин
Россия готова продолжить переговоры с Украиной, но вернуться к ним можно исходя из уже достигнутых ранее договоренностей в Турции и Белоруссии и с учетом... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:59
2024-05-24T18:03
цены на нефть
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владимир путин
специальная военная операция на украине
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Россия готова продолжить переговоры с Украиной, но вернуться к ним можно исходя из уже достигнутых ранее договоренностей в Турции и Белоруссии и с учетом ситуации, сложившейся на земле, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы видим сейчас, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Ну, пусть возвращаются, но не из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, достигнутых в ходе переговоров в Белоруссии и в Турции и исходя их сегодняшних реалий, сложившихся на земле", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20240524/peregovory-1948192287.html
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цены на нефть, россия, турция, белоруссия, владимир путин
Цены на нефть, Россия, Турция, Белоруссия, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Россия готова продолжить переговоры с Украиной, заявил Путин

Путин: РФ готова к переговорам с Украиной с учетом достигнутых договоренностей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины в зале переговоров
Флаги России и Украины в зале переговоров - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаги России и Украины в зале переговоров. Архивное фото
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Россия готова продолжить переговоры с Украиной, но вернуться к ним можно исходя из уже достигнутых ранее договоренностей в Турции и Белоруссии и с учетом ситуации, сложившейся на земле, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы видим сейчас, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Ну, пусть возвращаются, но не из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, достигнутых в ходе переговоров в Белоруссии и в Турции и исходя их сегодняшних реалий, сложившихся на земле", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
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Специальная военная операция на УкраинеЦены на нефтьРоссияТурцияБелоруссияВладимир Путин
 
 
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