https://ria.ru/20240524/peregovory-1948206140.html

Путин призвал возобновить мирные переговоры с Украиной

Путин призвал возобновить мирные переговоры с Украиной - РИА Новости, 24.05.2024

Путин призвал возобновить мирные переговоры с Украиной

Мирные переговоры России с Украиной должны быть возобновлены и основаны на здравом смысле, заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:56

2024-05-24T17:56

2024-05-24T17:56

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украина

владимир путин

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Мирные переговоры России с Украиной должны быть возобновлены и основаны на здравом смысле, заявил президент России Владимир Путин "Нам, конечно, нужно будет, если до этого дойдет — а я исхожу из того, что мирные переговоры должны быть возобновлены, и не с помощью ультиматумов, а с помощью здравого смысла и основаны должны быть на здравом смысле. Но если до этого дойдет, нам, конечно, нужно понять, с кем нужно и можно иметь дело", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, комментируя вопрос о легитимности власти на Украине.

https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html

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россия, украина, владимир путин, в мире