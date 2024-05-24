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Путин призвал возобновить мирные переговоры с Украиной
Путин призвал возобновить мирные переговоры с Украиной - РИА Новости, 24.05.2024
Путин призвал возобновить мирные переговоры с Украиной
Мирные переговоры России с Украиной должны быть возобновлены и основаны на здравом смысле, заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:56
2024-05-24T17:56
2024-05-24T17:56
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Мирные переговоры России с Украиной должны быть возобновлены и основаны на здравом смысле, заявил президент России Владимир Путин "Нам, конечно, нужно будет, если до этого дойдет — а я исхожу из того, что мирные переговоры должны быть возобновлены, и не с помощью ультиматумов, а с помощью здравого смысла и основаны должны быть на здравом смысле. Но если до этого дойдет, нам, конечно, нужно понять, с кем нужно и можно иметь дело", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, комментируя вопрос о легитимности власти на Украине.
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Россия, Украина, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, В мире
Путин призвал возобновить мирные переговоры с Украиной
Путин призвал возобновить переговоры с Украиной, основанные на здравом смысле
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Мирные переговоры России с Украиной должны быть возобновлены и основаны на здравом смысле, заявил президент России Владимир Путин
"Нам, конечно, нужно будет, если до этого дойдет — а я исхожу из того, что мирные переговоры должны быть возобновлены, и не с помощью ультиматумов, а с помощью здравого смысла и основаны должны быть на здравом смысле. Но если до этого дойдет, нам, конечно, нужно понять, с кем нужно и можно иметь дело", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, комментируя вопрос о легитимности власти на Украине.