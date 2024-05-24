https://ria.ru/20240524/peregovory-1948169478.html

Путин и Лукашенко провели переговоры в Минске

Путин и Лукашенко провели переговоры в Минске - РИА Новости, 24.05.2024

Путин и Лукашенко провели переговоры в Минске

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Минске. Главными темами встречи стали вопросы безопасности и экономики. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T16:28

2024-05-24T16:28

2024-05-24T18:07

политика

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МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Минске. Главными темами встречи стали вопросы безопасности и экономики. Ключевые заявления президентов — в материале РИА Новости.Как рассказал российский лидер, две страны будут укреплять оборонное взаимодействие."Направление, которое в современных условиях является чрезвычайно важным, — это обеспечение обороны и безопасности. Но это всегда вопросы, которые находятся в поле зрения президента Белоруссии и моем, мы всегда с коллегами с обеих сторон этим занимаемся, особенно в последнее время", — сказал Путин.Лукашенко, в свою очередь, отметил, что на переговорах обсудили варианты реакции на угрозы, возникающие у границ Союзного государства.Говоря о совместном учении нестратегических ядерных сил, белорусский президент отметил, что Москва и Минск не нагнетают обстановку, но должны готовиться, чтобы не пропустить удар.Путин подчеркнул, что никакие международные нормы не нарушаются."Россия регулярно проводила и проводит учения стратегических ядерных сил и нестратегических ядерных сил сдерживания. Разница только в том, что после размещения части нестратегического потенциала ядерного на территории Белоруссии мы проводим это вместе с нашими белорусскими союзниками", — добавил он.Также на повестке дня была экономика. Как рассказал Лукашенко, Путин принял решение по условиям поставок российских энергоресурсов."Энергетика. От нее зависит ритмичная работа промышленности, стоимость конечной продукции. Необходимо окончательно согласовать условия поставок нефти и газа в Республику Беларусь. Не первый год это обсуждаем. Сегодня Владимир Владимирович принял соответствующее решение. Думаю, правительства в ближайшие дни в этом русле доработают эти соглашения. Мы детально разобрали все нюансы", — указал белорусский лидер.Кроме того, по его словам, Минск готов продолжать работу с Москвой в атомной энергетике, включая строительство объектов в третьих странах.Путин подтвердил, что энергетика — одно из важнейших направлений сотрудничества."Мы сейчас тоже об этом подробно говорили в узком составе, есть определенные договоренности. Не сомневаюсь, что они все будут исполнены. Коллеги имеют определенные поручения доработать вопросы, которые до сих пор являлись недоработанными, это на самом деле детали, ничего существенного в этом нет", — добавил он.Президент подтвердил, что все параметры по поставкам российского газа в Белоруссию согласованы на ближайшие годы. Он также отметил, что ритмичная работа предприятий ТЭК, безусловно, будет обеспечена. Более 90% торговли России и Белоруссии осуществляются в национальных валютах, добавил Путин.Встреча в узких составах продолжалась около двух часов. С российской стороны в ней участвовали помощник президента Юрий Ушаков, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министры обороны и иностранных дел Андрей Белоусов и Сергей Лавров. Затем переговоры продолжились в расширенных составах.Путин прилетел в Белоруссию с официальным визитом поздним вечером 23 мая. Самолет президента приземлился в аэропорту Минска, где его встретил Лукашенко.После приземления президент России рассказал, что намерен обсудить с коллегой вопросы безопасности, а также участия Белоруссии в учениях с нестратегическим ядерным оружием.

https://ria.ru/20240521/parkhomchik-1947514879.html

https://ria.ru/20240524/belousov-1948079101.html

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