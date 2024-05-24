https://ria.ru/20240524/peregovory-1948025850.html

Путин и Лукашенко продолжили общение в неформальной обстановке

Путин и Лукашенко продолжили общение в неформальной обстановке - РИА Новости, 24.05.2024

Путин и Лукашенко продолжили общение в неформальной обстановке

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после беседы в аэропорту Минска продолжили общение в неформальной обстановке, передает... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T00:30

2024-05-24T00:30

2024-05-24T00:30

в мире

минск

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после беседы в аэропорту Минска продолжили общение в неформальной обстановке, передает корреспондент РИА Новости. Глава российского государства прибыл поздно вечером в Минск с официальным визитом. В аэропорту белорусской столицы его встретил президент Белоруссии, после чего лидеры обменялись мнениями о темах, которые хотели бы обсудить во время предстоящих переговоров. После краткой беседы в аэропорту главы государств продолжили общаться в неформальной обстановке.

https://ria.ru/20240523/vizity-1948017256.html

минск

белоруссия

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в мире, минск, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко