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Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства - РИА Новости, 24.05.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
09:03 24.05.2024 (обновлено: 09:21 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/patriarkh-1948049431.html
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства - РИА Новости, 24.05.2024
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом перед своей поездкой в Минск, поздравил патриарха с днем тезоименитства. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T09:03
2024-05-24T09:21
религия
россия
минск
владимир путин
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом перед своей поездкой в Минск, поздравил патриарха с днем тезоименитства. Встреча прошла в четверг в Патриарших палатах в Кремле. Русская православная церковь 24 мая отмечает День славянской письменности и культуры – день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали азбуку, которая стала основой письменного языка многих славянских народов. В день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия патриарх Кирилл отмечает день своего тезоименитства (именины). По традиции в этот день предстоятеля Русской православной церкви поздравляют представители духовенства, власти, общественности, а также мировых христианских и других конфессий.
https://ria.ru/20230524/prazdnik-1873460506.html
россия
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Встреча Путина и патриарха Кирилла
Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом перед своей поездкой в Минск, поздравил патриарха с днем тезоименитства. Встреча прошла в четверг в Патриарших палатах в Кремле.
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россия, минск, владимир путин, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Россия, Минск, Владимир Путин, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Путин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с днем тезоименитства

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом перед своей поездкой в Минск, поздравил патриарха с днем тезоименитства.
Встреча прошла в четверг в Патриарших палатах в Кремле.
Русская православная церковь 24 мая отмечает День славянской письменности и культуры – день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали азбуку, которая стала основой письменного языка многих славянских народов. В день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия патриарх Кирилл отмечает день своего тезоименитства (именины).
По традиции в этот день предстоятеля Русской православной церкви поздравляют представители духовенства, власти, общественности, а также мировых христианских и других конфессий.
Участники Шествия буквиц в Новосибирске, посвященного Дню славянской письменности и культуры - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
День славянской письменности и культуры
24 мая 2023, 01:04
 
РелигияРоссияМинскВладимир ПутинРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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