https://ria.ru/20240524/patriarkh-1948049431.html
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства - РИА Новости, 24.05.2024
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом перед своей поездкой в Минск, поздравил патриарха с днем тезоименитства. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T09:03
2024-05-24T09:03
2024-05-24T09:21
религия
россия
минск
владимир путин
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948051733_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_294ede59a4be49e2fd272ec38c1dabf4.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом перед своей поездкой в Минск, поздравил патриарха с днем тезоименитства. Встреча прошла в четверг в Патриарших палатах в Кремле. Русская православная церковь 24 мая отмечает День славянской письменности и культуры – день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали азбуку, которая стала основой письменного языка многих славянских народов. В день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия патриарх Кирилл отмечает день своего тезоименитства (именины). По традиции в этот день предстоятеля Русской православной церкви поздравляют представители духовенства, власти, общественности, а также мировых христианских и других конфессий.
https://ria.ru/20230524/prazdnik-1873460506.html
россия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948051733_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f7b05974435a8676a1d0645142a6b2f9.jpg
Встреча Путина и патриарха Кирилла
Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом перед своей поездкой в Минск, поздравил патриарха с днем тезоименитства. Встреча прошла в четверг в Патриарших палатах в Кремле.
2024-05-24T09:03
true
PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минск, владимир путин, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Россия, Минск, Владимир Путин, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Путин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с днем тезоименитства