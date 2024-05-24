https://ria.ru/20240524/patriarkh-1948049431.html

Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства - РИА Новости, 24.05.2024

Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом перед своей поездкой в Минск, поздравил патриарха с днем тезоименитства. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T09:03

2024-05-24T09:03

2024-05-24T09:21

религия

россия

минск

владимир путин

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948051733_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_294ede59a4be49e2fd272ec38c1dabf4.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом перед своей поездкой в Минск, поздравил патриарха с днем тезоименитства. Встреча прошла в четверг в Патриарших палатах в Кремле. Русская православная церковь 24 мая отмечает День славянской письменности и культуры – день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали азбуку, которая стала основой письменного языка многих славянских народов. В день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия патриарх Кирилл отмечает день своего тезоименитства (именины). По традиции в этот день предстоятеля Русской православной церкви поздравляют представители духовенства, власти, общественности, а также мировых христианских и других конфессий.

https://ria.ru/20230524/prazdnik-1873460506.html

россия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча Путина и патриарха Кирилла Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом перед своей поездкой в Минск, поздравил патриарха с днем тезоименитства. Встреча прошла в четверг в Патриарших палатах в Кремле. 2024-05-24T09:03 true PT0M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, минск, владимир путин, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)