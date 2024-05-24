https://ria.ru/20240524/pasportizatsiya-1948038487.html

Сальдо рассказал о паспортизации в Херсонской области

Сальдо рассказал о паспортизации в Херсонской области - РИА Новости, 24.05.2024

Сальдо рассказал о паспортизации в Херсонской области

Российские паспорта получило абсолютное большинство жителей Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T06:40

2024-05-24T06:40

2024-05-24T06:45

херсонская область

россия

владимир сальдо

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916400538_0:40:3220:1851_1920x0_80_0_0_a5196a287439e0905ffbb49c1f1760b3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Российские паспорта получило абсолютное большинство жителей Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Абсолютное большинство жителей области паспортизировано. Но остается еще небольшой процент херсонцев, пока не получивших российские паспорта. Причины могут быть самые разные. Полагаю, что чем дальше, тем этот процент будет все больше стремиться к нулю", - сказал Сальдо агентству. При этом, по его словам, уже есть факты, когда уехавшие ранее жители области на подконтрольную киевским властям территорию начали возвращаться обратно. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240524/saldo-1948031185.html

https://ria.ru/20240518/pasport-1946828009.html

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , россия, владимир сальдо, общество