https://ria.ru/20240524/pasportizatsiya-1948038487.html
Сальдо рассказал о паспортизации в Херсонской области
Сальдо рассказал о паспортизации в Херсонской области - РИА Новости, 24.05.2024
Сальдо рассказал о паспортизации в Херсонской области
Российские паспорта получило абсолютное большинство жителей Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T06:40
2024-05-24T06:40
2024-05-24T06:45
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Российские паспорта получило абсолютное большинство жителей Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Абсолютное большинство жителей области паспортизировано. Но остается еще небольшой процент херсонцев, пока не получивших российские паспорта. Причины могут быть самые разные. Полагаю, что чем дальше, тем этот процент будет все больше стремиться к нулю", - сказал Сальдо агентству. При этом, по его словам, уже есть факты, когда уехавшие ранее жители области на подконтрольную киевским властям территорию начали возвращаться обратно. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240524/saldo-1948031185.html
https://ria.ru/20240518/pasport-1946828009.html
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херсонская область , россия, владимир сальдо, общество
Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Общество
Сальдо рассказал о паспортизации в Херсонской области
Сальдо: большинство жителей Херсонской области получили российские паспорта