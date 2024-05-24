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МИД Израиля запретил испанскому консульству оказывать услуги палестинцам - РИА Новости, 24.05.2024
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10:32 24.05.2024 (обновлено: 10:54 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/palestina-1948065439.html
МИД Израиля запретил испанскому консульству оказывать услуги палестинцам
МИД Израиля запретил испанскому консульству оказывать услуги палестинцам - РИА Новости, 24.05.2024
МИД Израиля запретил испанскому консульству оказывать услуги палестинцам
Глава МИД Израиля Исраэль Кац запретил испанскому консульству в Иерусалиме оказывать услуги палестинцам после заявления вице-премьера Испании Йоланды Диас,... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T10:32
2024-05-24T10:54
израиль
палестина
евросоюз
исраэль кац
испания
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац запретил испанскому консульству в Иерусалиме оказывать услуги палестинцам после заявления вице-премьера Испании Йоланды Диас, которая высказалась в поддержку палестинского государства с использованием антисемитского выражения "От реки до моря Палестина будет свободной"."В ответ на признание Испанией палестинского государства и антисемитский призыв заместителя премьер-министра Испании не просто признать палестинское государство, но и "освободить Палестину от реки до моря", я решил разорвать связь между представительством Испании в Израиле и палестинцами, а также запретить испанскому консульству в Иерусалиме оказывать услуги палестинцам с Западного берега. Если эта невежественная, наполненная ненавистью личность (Йоланда Диас - ред.) хочет понять, к чему на самом деле стремится радикальный ислам, ей следует изучить 700 лет исламского правления в Аль-Андалусе – где находится сегодняшняя Испании", - написал Кац в социальной сети X.В четверг вице-премьер Испании Йоланда Диас опубликовала в соцсетях видеозапись, где заявила, что Палестина будет свободной "от реки до моря".В среду Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестину в качестве государства, их решения вступят в силу 28 мая. До 23 мая Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.
https://ria.ru/20240524/palestina-1948037738.html
https://ria.ru/20240523/zapad-1947728593.html
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израиль, палестина, евросоюз, исраэль кац, испания
Израиль, Палестина, Евросоюз, Исраэль Кац, Испания
МИД Израиля запретил испанскому консульству оказывать услуги палестинцам

Глава МИД Израиля Кац запретил консульству Испании оказывать услуги палестинцам

© Public Domain/Almog Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
© Public Domain/Almog
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац запретил испанскому консульству в Иерусалиме оказывать услуги палестинцам после заявления вице-премьера Испании Йоланды Диас, которая высказалась в поддержку палестинского государства с использованием антисемитского выражения "От реки до моря Палестина будет свободной".
"В ответ на признание Испанией палестинского государства и антисемитский призыв заместителя премьер-министра Испании не просто признать палестинское государство, но и "освободить Палестину от реки до моря", я решил разорвать связь между представительством Испании в Израиле и палестинцами, а также запретить испанскому консульству в Иерусалиме оказывать услуги палестинцам с Западного берега. Если эта невежественная, наполненная ненавистью личность (Йоланда Диас - ред.) хочет понять, к чему на самом деле стремится радикальный ислам, ей следует изучить 700 лет исламского правления в Аль-Андалусе – где находится сегодняшняя Испании", - написал Кац в социальной сети X.
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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Вчера, 06:20
В четверг вице-премьер Испании Йоланда Диас опубликовала в соцсетях видеозапись, где заявила, что Палестина будет свободной "от реки до моря".
В среду Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестину в качестве государства, их решения вступят в силу 28 мая. До 23 мая Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Запад своими руками разрушает вавилонскую башню глобализации
23 мая, 08:00
 
ИзраильПалестинаЕвросоюзИсраэль КацИспания
 
 
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