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Всемирный банк предупредил о риске бюджетного коллапса в Палестине
Всемирный банк предупредил о риске бюджетного коллапса в Палестине - РИА Новости, 24.05.2024
Всемирный банк предупредил о риске бюджетного коллапса в Палестине
Бюджетный дефицит Палестинской национальной администрации (ПНА) в ближайшие месяцы удвоится и достигнет 1,2 миллиарда долларов, сообщает Всемирный банк (ВБ),... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T06:20
2024-05-24T06:20
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Бюджетный дефицит Палестинской национальной администрации (ПНА) в ближайшие месяцы удвоится и достигнет 1,2 миллиарда долларов, сообщает Всемирный банк (ВБ), который предупреждает о возросшем риске финансового коллапса. По данным ВБ, потоки доходов Палестинской автономии в значительной степени иссякли из-за резкого сокращения трансфертов и массового снижения экономической активности. "По состоянию на конец 2023 года финансовый разрыв между объемом поступающих доходов и суммой, необходимой для финансирования государственных расходов достиг 682 миллионов долларов США. По прогнозам, в ближайшие месяцы этот разрыв удвоится и достигнет 1,2 миллиарда долларов", - прогнозирует международная финансовая организация. По мнению ВБ, единственным доступным вариантом финансирования для Палестинской автономии остается увеличение иностранной помощи и накопление новых задолженностей перед государственными служащими. В первые месяцы 2024 года палестинская экономика продолжает испытывать сильные потрясения. Хотя перспективы на 2024 год остаются крайне неопределенными, прогнозируется дальнейшее сокращение экономики на 6,5-9,6%, добавляет ВБ.
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сша, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, израиль, всемирный банк
США, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа, Израиль, Всемирный банк
Всемирный банк предупредил о риске бюджетного коллапса в Палестине
Всемирный банк: бюджетный дефицит Палестины в ближайшие месяцы удвоится
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Бюджетный дефицит Палестинской национальной администрации (ПНА) в ближайшие месяцы удвоится и достигнет 1,2 миллиарда долларов, сообщает Всемирный банк (ВБ), который предупреждает о возросшем риске финансового коллапса.
По данным ВБ, потоки доходов Палестинской автономии в значительной степени иссякли из-за резкого сокращения трансфертов и массового снижения экономической активности.
"По состоянию на конец 2023 года финансовый разрыв между объемом поступающих доходов и суммой, необходимой для финансирования государственных расходов достиг 682 миллионов долларов США
. По прогнозам, в ближайшие месяцы этот разрыв удвоится и достигнет 1,2 миллиарда долларов", - прогнозирует международная финансовая организация.
По мнению ВБ, единственным доступным вариантом финансирования для Палестинской автономии остается увеличение иностранной помощи и накопление новых задолженностей перед государственными служащими.
В первые месяцы 2024 года палестинская экономика продолжает испытывать сильные потрясения. Хотя перспективы на 2024 год остаются крайне неопределенными, прогнозируется дальнейшее сокращение экономики на 6,5-9,6%, добавляет ВБ.