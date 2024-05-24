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Минюст включил SOTA media* в список нежелательных организаций - РИА Новости, 24.05.2024
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18:33 24.05.2024 (обновлено: 18:36 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/organizatsiya-1948220527.html
Минюст включил SOTA media* в список нежелательных организаций
Минюст включил SOTA media* в список нежелательных организаций - РИА Новости, 24.05.2024
Минюст включил SOTA media* в список нежелательных организаций
Министерство юстиции РФ включило в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций SOTA media, следует из соответствующего... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T18:33
2024-05-24T18:36
россия
латвия
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций SOTA media, следует из соответствующего реестра. "165... SOTA media* ("СОТА медиа") (Литовская Республика)", - указывается в перечне. Ранее SOTA media была признана нежелательной по решению Генпрокуратуры РФ. По данным ведомства, публикуемые SOTA media* материалы представляют собой попытки дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, исказить обстоятельства, имевшие место в жизни страны, создать напряжение и раздражение в обществе. Кроме того, добавляют в Генпрокуратуре, на сайте организации регулярно распространялась недостоверная общественно значимая информация, материалы, дискредитирующие действия органов государственной власти и Вооруженных сил РФ, в связи с чем он и был заблокирован Роскомнадзором на основании требования надзорного ведомства. По данным надзорного ведомства, руководство SOTA media*, члены которого являются гражданами западных стран и их резидентами, действует по заданию иностранных неправительственных организаций SIA TV Rain* и The Insider** (Латвия), деятельность которых уже признана нежелательной в России, а также активно взаимодействует с включенной в реестр иностранных агентов организацией "Медиапроект "ОВД-Инфо"***.* Организация, признанная нежелательной в России** Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций.*** СМИ, выполняющее функцию иноагента в России.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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россия, латвия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
Россия, Латвия, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия
Минюст включил SOTA media* в список нежелательных организаций

Минюст внес SOTA media в перечень нежелательных в России НПО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций SOTA media, следует из соответствующего реестра.
"165... SOTA media* ("СОТА медиа") (Литовская Республика)", - указывается в перечне.
Ранее SOTA media была признана нежелательной по решению Генпрокуратуры РФ. По данным ведомства, публикуемые SOTA media* материалы представляют собой попытки дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, исказить обстоятельства, имевшие место в жизни страны, создать напряжение и раздражение в обществе.
Кроме того, добавляют в Генпрокуратуре, на сайте организации регулярно распространялась недостоверная общественно значимая информация, материалы, дискредитирующие действия органов государственной власти и Вооруженных сил РФ, в связи с чем он и был заблокирован Роскомнадзором на основании требования надзорного ведомства.
По данным надзорного ведомства, руководство SOTA media*, члены которого являются гражданами западных стран и их резидентами, действует по заданию иностранных неправительственных организаций SIA TV Rain* и The Insider** (Латвия), деятельность которых уже признана нежелательной в России, а также активно взаимодействует с включенной в реестр иностранных агентов организацией "Медиапроект "ОВД-Инфо"***.
Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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* Организация, признанная нежелательной в России
** Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций.
*** СМИ, выполняющее функцию иноагента в России.
 
РоссияЛатвияГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Происшествия
 
 
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