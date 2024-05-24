https://ria.ru/20240524/organizatsiya-1948220527.html

Минюст включил SOTA media* в список нежелательных организаций

Минюст включил SOTA media* в список нежелательных организаций - РИА Новости, 24.05.2024

Минюст включил SOTA media* в список нежелательных организаций

Министерство юстиции РФ включило в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций SOTA media, следует из соответствующего... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T18:33

2024-05-24T18:33

2024-05-24T18:36

россия

латвия

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций SOTA media, следует из соответствующего реестра. "165... SOTA media* ("СОТА медиа") (Литовская Республика)", - указывается в перечне. Ранее SOTA media была признана нежелательной по решению Генпрокуратуры РФ. По данным ведомства, публикуемые SOTA media* материалы представляют собой попытки дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, исказить обстоятельства, имевшие место в жизни страны, создать напряжение и раздражение в обществе. Кроме того, добавляют в Генпрокуратуре, на сайте организации регулярно распространялась недостоверная общественно значимая информация, материалы, дискредитирующие действия органов государственной власти и Вооруженных сил РФ, в связи с чем он и был заблокирован Роскомнадзором на основании требования надзорного ведомства. По данным надзорного ведомства, руководство SOTA media*, члены которого являются гражданами западных стран и их резидентами, действует по заданию иностранных неправительственных организаций SIA TV Rain* и The Insider** (Латвия), деятельность которых уже признана нежелательной в России, а также активно взаимодействует с включенной в реестр иностранных агентов организацией "Медиапроект "ОВД-Инфо"***.* Организация, признанная нежелательной в России** Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций.*** СМИ, выполняющее функцию иноагента в России.

https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html

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россия, латвия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия