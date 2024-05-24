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В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности
В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 24.05.2024
В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщила мэрия Белгорода. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T22:15
2024-05-24T22:15
2024-05-24T22:15
происшествия
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белгородский район
шебекино
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщила мэрия Белгорода. Власти сообщили о начале тревоги в 21.43 мск. "Внимание!.. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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происшествия, белгород, белгородский район, шебекино
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Шебекино, Специальная военная операция на Украине
В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности
Власти объявили отбой ракетной опасности в Белгороде и Шебекино