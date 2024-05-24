https://ria.ru/20240524/opasnost-1948258987.html

В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности

В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 24.05.2024

В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности

Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщила мэрия Белгорода. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T22:15

2024-05-24T22:15

2024-05-24T22:15

происшествия

белгород

белгородский район

шебекино

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщила мэрия Белгорода. Власти сообщили о начале тревоги в 21.43 мск. "Внимание!.. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

белгород

белгородский район

шебекино

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происшествия, белгород, белгородский район, шебекино