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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 24.05.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T21:46
2024-05-24T21:46
2024-05-24T21:53
белгород
белгородский район
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщили в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Кроме того, ракетная опасность объявлена в Шебекино и округе.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
белгород
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белгород, белгородский район, происшествия, шебекино
Белгород, Белгородский район, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Власти объявили ракетную опасность Белгороде и Белгородском районе