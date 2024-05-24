https://ria.ru/20240524/opasnost-1948255977.html

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 24.05.2024

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T21:46

2024-05-24T21:46

2024-05-24T21:53

белгород

белгородский район

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщили в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Кроме того, ракетная опасность объявлена в Шебекино и округе.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

белгород

белгородский район

шебекино

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белгород, белгородский район, происшествия, шебекино