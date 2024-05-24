https://ria.ru/20240524/opasnost-1948040518.html
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 24.05.2024
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена почти через полчаса, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T07:21
2024-05-24T07:21
2024-05-24T07:31
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена почти через полчаса, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Губернатор объявлял об опасности в 6.49 мск."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении Гладкова.
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Гладков: на территории Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности