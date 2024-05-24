https://ria.ru/20240524/opasnost-1948040518.html

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 24.05.2024

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена почти через полчаса, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T07:21

2024-05-24T07:21

2024-05-24T07:31

специальная военная операция на украине

белгородская область

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безопасность

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена почти через полчаса, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Губернатор объявлял об опасности в 6.49 мск."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении Гладкова.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

белгород

белгородский район

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