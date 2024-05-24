https://ria.ru/20240524/obstrel-1948096726.html

ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО

ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО - РИА Новости, 24.05.2024

ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО

Украинские военные выпустили 25 реактивных снарядов по селу Новая Таволжанка Шебекинского округа, пострадавших нет, повреждены 11 домовладений, сообщил... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T12:46

2024-05-24T12:46

2024-05-24T12:46

происшествия

белгородская область

украина

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Украинские военные выпустили 25 реактивных снарядов по селу Новая Таволжанка Шебекинского округа, пострадавших нет, повреждены 11 домовладений, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Двадцать пять снарядов из РСЗО выпустили ВСУ по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал. На четырех улицах села в 11 частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы", - написал Гладков. Губернатор добавил, что оперативные службы работают на месте, информация по разрушениям еще уточняется. Село Новая Таволжанка расположено в полукилометре от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков