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ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО
ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО - РИА Новости, 24.05.2024
ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО
Украинские военные выпустили 25 реактивных снарядов по селу Новая Таволжанка Шебекинского округа, пострадавших нет, повреждены 11 домовладений, сообщил... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T12:46
2024-05-24T12:46
2024-05-24T12:46
происшествия
белгородская область
украина
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Украинские военные выпустили 25 реактивных снарядов по селу Новая Таволжанка Шебекинского округа, пострадавших нет, повреждены 11 домовладений, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Двадцать пять снарядов из РСЗО выпустили ВСУ по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал. На четырех улицах села в 11 частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы", - написал Гладков. Губернатор добавил, что оперативные службы работают на месте, информация по разрушениям еще уточняется. Село Новая Таволжанка расположено в полукилометре от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html
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происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО
Гладков: ВСУ выпустили 25 снарядов из РСЗО по селу Новая Таволжанка