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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 24.05.2024
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив утром четыре кассетных и ночью пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T10:01
2024-05-24T10:01
2024-05-24T10:01
петровский район
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ДОНЕЦК, 24 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив утром четыре кассетных и ночью пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.10 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 09.25 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в 00.40 и 2.10 было выпущено еще пять снарядов указанного калибра по этому району города. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 9 снарядов по Петровскому району Донецка