https://ria.ru/20240524/obstrel-1948061535.html

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 24.05.2024

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив утром четыре кассетных и ночью пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T10:01

2024-05-24T10:01

2024-05-24T10:01

петровский район

донецк

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

происшествия

сцкк

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ДОНЕЦК, 24 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив утром четыре кассетных и ночью пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.10 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 09.25 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в 00.40 и 2.10 было выпущено еще пять снарядов указанного калибра по этому району города. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия, сцкк