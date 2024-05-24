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Умный поиск новостроек по ипотечному платежу появился в России - РИА Новости, 24.05.2024
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10:30 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/novostroyki-1947907504.html
Умный поиск новостроек по ипотечному платежу появился в России
Умный поиск новостроек по ипотечному платежу появился в России - РИА Новости, 24.05.2024
Умный поиск новостроек по ипотечному платежу появился в России
Яндекс Недвижимость представила умный поиск по новостройкам: теперь для того, чтобы подобрать новую квартиру по бюджету, нужно указать в фильтре "Платеж по... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T10:30
2024-05-24T10:30
россия
яндекс.недвижимость
новостройки
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Яндекс Недвижимость представила умный поиск по новостройкам: теперь для того, чтобы подобрать новую квартиру по бюджету, нужно указать в фильтре "Платеж по ипотеке" сумму ежемесячного платежа и отметить другие важные для поиска параметры – комнатность, метраж, район и другие аспекты, сообщает пресс-служба компании.На базе введенных данных пользователю будет предложен список новостроек, подходящих под заданные условия. Если пользователю доступна льготная ипотека, то это также можно учесть в расчете, включив поиск по льготным ипотекам. Минимальная сумма ежемесячного платежа появится в карточке объекта наравне с суммой ипотечного кредита и сроком его погашения, говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20240523/ipoteka-1947889363.html
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россия, яндекс.недвижимость, новостройки
Россия, Яндекс.Недвижимость, Новостройки

Умный поиск новостроек по ипотечному платежу появился в России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНовостройка
Новостройка - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Яндекс Недвижимость представила умный поиск по новостройкам: теперь для того, чтобы подобрать новую квартиру по бюджету, нужно указать в фильтре "Платеж по ипотеке" сумму ежемесячного платежа и отметить другие важные для поиска параметры – комнатность, метраж, район и другие аспекты, сообщает пресс-служба компании.
На базе введенных данных пользователю будет предложен список новостроек, подходящих под заданные условия. Если пользователю доступна льготная ипотека, то это также можно учесть в расчете, включив поиск по льготным ипотекам. Минимальная сумма ежемесячного платежа появится в карточке объекта наравне с суммой ипотечного кредита и сроком его погашения, говорится в сообщении.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
ЦБ: темпы роста ипотеки в России замедляются
23 мая, 14:09
 
РоссияЯндекс.НедвижимостьНовостройки
 
 
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