https://ria.ru/20240524/novostroyki-1947907504.html

Умный поиск новостроек по ипотечному платежу появился в России

Умный поиск новостроек по ипотечному платежу появился в России - РИА Новости, 24.05.2024

Умный поиск новостроек по ипотечному платежу появился в России

Яндекс Недвижимость представила умный поиск по новостройкам: теперь для того, чтобы подобрать новую квартиру по бюджету, нужно указать в фильтре "Платеж по... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T10:30

2024-05-24T10:30

2024-05-24T10:30

россия

яндекс.недвижимость

новостройки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885024447_0:114:3233:1933_1920x0_80_0_0_84d51deb7a45fd53eff98eeec1555199.jpg

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Яндекс Недвижимость представила умный поиск по новостройкам: теперь для того, чтобы подобрать новую квартиру по бюджету, нужно указать в фильтре "Платеж по ипотеке" сумму ежемесячного платежа и отметить другие важные для поиска параметры – комнатность, метраж, район и другие аспекты, сообщает пресс-служба компании.На базе введенных данных пользователю будет предложен список новостроек, подходящих под заданные условия. Если пользователю доступна льготная ипотека, то это также можно учесть в расчете, включив поиск по льготным ипотекам. Минимальная сумма ежемесячного платежа появится в карточке объекта наравне с суммой ипотечного кредита и сроком его погашения, говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20240523/ipoteka-1947889363.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, яндекс.недвижимость, новостройки