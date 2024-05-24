https://ria.ru/20240524/novostroyki-1947907504.html
Умный поиск новостроек по ипотечному платежу появился в России
Умный поиск новостроек по ипотечному платежу появился в России - РИА Новости, 24.05.2024
Умный поиск новостроек по ипотечному платежу появился в России
Яндекс Недвижимость представила умный поиск по новостройкам: теперь для того, чтобы подобрать новую квартиру по бюджету, нужно указать в фильтре "Платеж по... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T10:30
2024-05-24T10:30
2024-05-24T10:30
россия
яндекс.недвижимость
новостройки
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Яндекс Недвижимость представила умный поиск по новостройкам: теперь для того, чтобы подобрать новую квартиру по бюджету, нужно указать в фильтре "Платеж по ипотеке" сумму ежемесячного платежа и отметить другие важные для поиска параметры – комнатность, метраж, район и другие аспекты, сообщает пресс-служба компании.На базе введенных данных пользователю будет предложен список новостроек, подходящих под заданные условия. Если пользователю доступна льготная ипотека, то это также можно учесть в расчете, включив поиск по льготным ипотекам. Минимальная сумма ежемесячного платежа появится в карточке объекта наравне с суммой ипотечного кредита и сроком его погашения, говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20240523/ipoteka-1947889363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, яндекс.недвижимость, новостройки
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