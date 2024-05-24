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Офис Нетаньяху осудил решение суда ООН по Рафаху - РИА Новости, 24.05.2024
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18:41 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/netanyakhu-1948224768.html
Офис Нетаньяху осудил решение суда ООН по Рафаху
Офис Нетаньяху осудил решение суда ООН по Рафаху - РИА Новости, 24.05.2024
Офис Нетаньяху осудил решение суда ООН по Рафаху
Выполнение решения международного суда ООН, обязывающего Израиль прекратить военную операцию в Рафахе, означало бы "публичное самоубийство", ничто в мире не... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T18:41
2024-05-24T18:41
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
рафах (провинция)
биньямин нетаньяху
египет
хамас
оон
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая - РИА Новости. Выполнение решения международного суда ООН, обязывающего Израиль прекратить военную операцию в Рафахе, означало бы "публичное самоубийство", ничто в мире не заставит еврейское государство пойти на это, заявил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман. "Нет такой силы в мире, которая заставит нас совершить публичное самоубийство, потому что именно так выглядит требование суда ООН прекратить нашу войну против ХАМАС", - заявил советник офиса Биньямина Нетаньяху. Ранее в пятницу Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. Решение суда огласил председатель суда Наваф Салам, который подчеркнул, что Израиль должен также держать открытыми наземные пункты пропуска, в частности пункт пропуска в Рафахе, для поступления туда гуманитарной помощи. Израильская наземная операция в Рафахе началась в ночь на 7 мая, спустя семь месяцев после начала войны в секторе Газа. Рафах считается последним оплотом радикального палестинского движения ХАМАС, где продолжают действовать его батальоны. Израильское руководство неоднократно подчеркивало, что операция в Рафахе необходима для достижения всех заявленных целей войны. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240512/germaniya-1945365501.html
https://ria.ru/20240524/konflikt-1915630213.html
израиль
рафах (провинция)
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, египет, хамас, оон
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Рафах (провинция), Биньямин Нетаньяху, Египет, ХАМАС, ООН
Офис Нетаньяху осудил решение суда ООН по Рафаху

Офис Нетаньяху сравнил решение суда ООН по Рафаху с "публичным самоубийством"

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая - РИА Новости. Выполнение решения международного суда ООН, обязывающего Израиль прекратить военную операцию в Рафахе, означало бы "публичное самоубийство", ничто в мире не заставит еврейское государство пойти на это, заявил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.
"Нет такой силы в мире, которая заставит нас совершить публичное самоубийство, потому что именно так выглядит требование суда ООН прекратить нашу войну против ХАМАС", - заявил советник офиса Биньямина Нетаньяху.
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает на заседании Бундестага - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Шольц считает наступление Израиля на Рафах безответственным шагом
12 мая, 12:15
Ранее в пятницу Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. Решение суда огласил председатель суда Наваф Салам, который подчеркнул, что Израиль должен также держать открытыми наземные пункты пропуска, в частности пункт пропуска в Рафахе, для поступления туда гуманитарной помощи.
Израильская наземная операция в Рафахе началась в ночь на 7 мая, спустя семь месяцев после начала войны в секторе Газа. Рафах считается последним оплотом радикального палестинского движения ХАМАС, где продолжают действовать его батальоны. Израильское руководство неоднократно подчеркивало, что операция в Рафахе необходима для достижения всех заявленных целей войны.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильРафах (провинция)Биньямин НетаньяхуЕгипетХАМАСООН
 
 
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