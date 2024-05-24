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Запад пытается имитировать поиск пути к миру, заявил Нарышкин - РИА Новости, 24.05.2024
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12:53 24.05.2024 (обновлено: 13:21 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/naryshkin-1948098952.html
Запад пытается имитировать поиск пути к миру, заявил Нарышкин
Запад пытается имитировать поиск пути к миру, заявил Нарышкин - РИА Новости, 24.05.2024
Запад пытается имитировать поиск пути к миру, заявил Нарышкин
Созываемая Западом в Швейцарии конференция по Украине не имеет ничего общего с поиском пути к миру, а лишь попытка имитировать его, заявил директор Службы... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T12:53
2024-05-24T13:21
в мире
швейцария
украина
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Созываемая Западом в Швейцарии конференция по Украине не имеет ничего общего с поиском пути к миру, а лишь попытка имитировать его, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По словам Нарышкина, которые приводит "Российская газета", страны НАТО пока не готовы к урегулированию конфликта. "Поэтому они и пытаются созвать совещание в Швейцарии, которое не имеет ничего общего с поиском пути к миру. Это попытка имитировать такие действия и представить, что на стороне Украины находится большинство стран мира. Хотя это не так", - сказал Нарышкин журналистам в рамках заседания совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. "Поэтому США пытаются принудить к участию в этом бесперспективном проекте большое количество стран так называемого Большого Юга", - пояснил он.Нарышкин напомнил позицию РФ. "Должен сказать, что со стороны России и президента нашей страны всегда звучит готовность к открытому и равноправному диалогу, который бы учитывал наши интересы в сфере безопасности и фундаментальные принципы равной и неделимой безопасности в Европе", - сказал он.
https://ria.ru/20240524/naryshkin-1948094892.html
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в мире, швейцария, украина, россия, сергей нарышкин, нато, снг
В мире, Швейцария, Украина, Россия, Сергей Нарышкин, НАТО, СНГ
Запад пытается имитировать поиск пути к миру, заявил Нарышкин

Нарышкин: конференция по Украине не имеет ничего общего с поиском пути к миру

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сергей Нарышкин. Архивное фото
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Созываемая Западом в Швейцарии конференция по Украине не имеет ничего общего с поиском пути к миру, а лишь попытка имитировать его, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
По словам Нарышкина, которые приводит "Российская газета", страны НАТО пока не готовы к урегулированию конфликта.
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"Поэтому они и пытаются созвать совещание в Швейцарии, которое не имеет ничего общего с поиском пути к миру. Это попытка имитировать такие действия и представить, что на стороне Украины находится большинство стран мира. Хотя это не так", - сказал Нарышкин журналистам в рамках заседания совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
"Поэтому США пытаются принудить к участию в этом бесперспективном проекте большое количество стран так называемого Большого Юга", - пояснил он.
Нарышкин напомнил позицию РФ. "Должен сказать, что со стороны России и президента нашей страны всегда звучит готовность к открытому и равноправному диалогу, который бы учитывал наши интересы в сфере безопасности и фундаментальные принципы равной и неделимой безопасности в Европе", - сказал он.
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В миреШвейцарияУкраинаРоссияСергей НарышкинНАТОСНГ
 
 
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