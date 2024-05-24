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Нарышкин прокомментировал покушение на премьера Словакии - РИА Новости, 24.05.2024
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12:45 24.05.2024 (обновлено: 16:26 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/naryshkin-1948096630.html
Нарышкин прокомментировал покушение на премьера Словакии
Нарышкин прокомментировал покушение на премьера Словакии - РИА Новости, 24.05.2024
Нарышкин прокомментировал покушение на премьера Словакии
География деятельности тех, кто стоял за терактом в подмосковном "Крокус сити холле", гораздо шире пространства СНГ, в ряду подобных преступлений стоит... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T12:45
2024-05-24T16:26
крокус
снг
роберт фицо
словакия
россия
бишкек
сергей нарышкин
крокус сити холл
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. География деятельности тех, кто стоял за терактом в подмосковном "Крокус сити холле", гораздо шире пространства СНГ, в ряду подобных преступлений стоит покушение на словацкого премьера Роберта Фицо, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, указав в ряду подобных преступлений покушение на словацкого премьера Роберта Фицо."География их деятельности гораздо шире. Чего стоит недавняя попытка убрать неугодного либеральным элитам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который осмелился выступить в защиту национальных интересов своей страны, своего народа", - сказал Нарышкин журналистам в рамках заседания совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. Его слова приводит "Российская газета".
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крокус, снг, роберт фицо, словакия, россия, бишкек, сергей нарышкин, крокус сити холл, покушение на премьер-министра словакии фицо
Крокус, СНГ, Роберт Фицо, Словакия, Россия, Бишкек, Сергей Нарышкин, Крокус Сити Холл, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Нарышкин прокомментировал покушение на премьера Словакии

Нарышкин: покушение на Фицо стоит в одном ряду с терактом в "Крокусе"

© PravdaПокушение на Роберта Фицо
Покушение на Роберта Фицо
© Pravda
Покушение на Роберта Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. География деятельности тех, кто стоял за терактом в подмосковном "Крокус сити холле", гораздо шире пространства СНГ, в ряду подобных преступлений стоит покушение на словацкого премьера Роберта Фицо, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, указав в ряду подобных преступлений покушение на словацкого премьера Роберта Фицо.
"География их деятельности гораздо шире. Чего стоит недавняя попытка убрать неугодного либеральным элитам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который осмелился выступить в защиту национальных интересов своей страны, своего народа", - сказал Нарышкин журналистам в рамках заседания совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. Его слова приводит "Российская газета".
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КрокусСНГРоберт ФицоСловакияРоссияБишкекСергей НарышкинКрокус Сити ХоллПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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