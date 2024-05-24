https://ria.ru/20240524/naryshkin-1948096630.html
Нарышкин прокомментировал покушение на премьера Словакии
Нарышкин прокомментировал покушение на премьера Словакии - РИА Новости, 24.05.2024
Нарышкин прокомментировал покушение на премьера Словакии
География деятельности тех, кто стоял за терактом в подмосковном "Крокус сити холле", гораздо шире пространства СНГ, в ряду подобных преступлений стоит... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T12:45
2024-05-24T12:45
2024-05-24T16:26
крокус
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крокус сити холл
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. География деятельности тех, кто стоял за терактом в подмосковном "Крокус сити холле", гораздо шире пространства СНГ, в ряду подобных преступлений стоит покушение на словацкого премьера Роберта Фицо, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, указав в ряду подобных преступлений покушение на словацкого премьера Роберта Фицо."География их деятельности гораздо шире. Чего стоит недавняя попытка убрать неугодного либеральным элитам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который осмелился выступить в защиту национальных интересов своей страны, своего народа", - сказал Нарышкин журналистам в рамках заседания совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. Его слова приводит "Российская газета".
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Крокус, СНГ, Роберт Фицо, Словакия, Россия, Бишкек, Сергей Нарышкин, Крокус Сити Холл, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Нарышкин прокомментировал покушение на премьера Словакии
Нарышкин: покушение на Фицо стоит в одном ряду с терактом в "Крокусе"