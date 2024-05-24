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Нарышкин прокомментировал теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 24.05.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
12:40 24.05.2024 (обновлено: 12:59 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/naryshkin-1948094892.html
Нарышкин прокомментировал теракт в "Крокусе"
Нарышкин прокомментировал теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 24.05.2024
Нарышкин прокомментировал теракт в "Крокусе"
Теракт в подмосковном "Крокус сити холле" - это одно из звеньев в цепи устремлений противников России, но у них не получится дестабилизировать обстановку в... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T12:40
2024-05-24T12:59
теракт в "крокус сити холле"
крокус
россия
сергей нарышкин
бишкек
крокус сити холл
снг
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Теракт в подмосковном "Крокус сити холле" - это одно из звеньев в цепи устремлений противников России, но у них не получится дестабилизировать обстановку в стране, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Устремление этих сил не ограничиваются единичным терактом. Теракт в "Крокусе" - одно из звеньев в цепи устремлений противников России. Они заинтересованы дестабилизировать ситуацию в нашей стране, и каким-то образом разрушить межнациональное согласие на пространстве СНГ. Но, думаю, у них ничего из задуманного не получится", - сказал Нарышкин журналистам в рамках заседания совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. Его слова приводит "Российская газета".
https://ria.ru/20240524/terakt-1948083304.html
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крокус, россия, сергей нарышкин, бишкек, крокус сити холл, снг
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Россия, Сергей Нарышкин, Бишкек, Крокус Сити Холл, СНГ
Нарышкин прокомментировал теракт в "Крокусе"

Нарышкин назвал теракт в "Крокусе" звеном в цепи устремлений противников России

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Теракт в подмосковном "Крокус сити холле" - это одно из звеньев в цепи устремлений противников России, но у них не получится дестабилизировать обстановку в стране, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Устремление этих сил не ограничиваются единичным терактом. Теракт в "Крокусе" - одно из звеньев в цепи устремлений противников России. Они заинтересованы дестабилизировать ситуацию в нашей стране, и каким-то образом разрушить межнациональное согласие на пространстве СНГ. Но, думаю, у них ничего из задуманного не получится", - сказал Нарышкин журналистам в рамках заседания совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. Его слова приводит "Российская газета".
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Вчера, 11:52
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"КрокусРоссияСергей НарышкинБишкекКрокус Сити ХоллСНГ
 
 
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