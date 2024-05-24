https://ria.ru/20240524/naryshkin-1948094892.html

Нарышкин прокомментировал теракт в "Крокусе"

Нарышкин прокомментировал теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 24.05.2024

Нарышкин прокомментировал теракт в "Крокусе"

Теракт в подмосковном "Крокус сити холле" - это одно из звеньев в цепи устремлений противников России, но у них не получится дестабилизировать обстановку в... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T12:40

2024-05-24T12:40

2024-05-24T12:59

теракт в "крокус сити холле"

крокус

россия

сергей нарышкин

бишкек

крокус сити холл

снг

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Теракт в подмосковном "Крокус сити холле" - это одно из звеньев в цепи устремлений противников России, но у них не получится дестабилизировать обстановку в стране, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Устремление этих сил не ограничиваются единичным терактом. Теракт в "Крокусе" - одно из звеньев в цепи устремлений противников России. Они заинтересованы дестабилизировать ситуацию в нашей стране, и каким-то образом разрушить межнациональное согласие на пространстве СНГ. Но, думаю, у них ничего из задуманного не получится", - сказал Нарышкин журналистам в рамках заседания совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. Его слова приводит "Российская газета".

https://ria.ru/20240524/terakt-1948083304.html

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крокус, россия, сергей нарышкин, бишкек, крокус сити холл, снг