https://ria.ru/20240524/moskva-1948068530.html
В Москве около пяти тысяч школьников заняли призовые места на конференциях
В Москве около пяти тысяч школьников заняли призовые места на конференциях - РИА Новости, 24.05.2024
В Москве около пяти тысяч школьников заняли призовые места на конференциях
Почти 5 тысяч московских школьников заняли призовые места на городских научно-практических конференциях, представив инновационные проекты и исследования,... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T10:47
2024-05-24T10:47
2024-05-24T10:47
общество
москва
анастасия ракова
образование - общество
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Почти 5 тысяч московских школьников заняли призовые места на городских научно-практических конференциях, представив инновационные проекты и исследования, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Почти 5 тысяч московских школьников взяли призы за свои инновационные проекты и исследования на городских научно-практических конференциях. Они проходили на базе столичных вузов - партнёров предпрофессионального образования", - рассказала Ракова, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы. Заммэра также отметила, что в этом учебном году школьники подали на участие в конференциях более 30 тысяч заявок. А в финале ученики представили свыше 14 тысяч проектов. Работы оценивали эксперты из профессиональной и научно-образовательной среды. "За победные и призовые места старшеклассники из предпрофессиональных классов смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы", - добавила Ракова. Ежегодно на площадках ведущих вузов столицы проходят научно-практические конференции "Старт в медицину", "Инженеры будущего" и "Наука для жизни". В них участвуют ученики предпрофессиональных классов. Они защищают проекты и результаты исследований, которые были проведены под руководством преподавателей столичных вузов-партнеров.
https://ria.ru/20240507/zavody-1944266111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, анастасия ракова , образование - общество
Общество, Москва, Анастасия Ракова , Образование - Общество
В Москве около пяти тысяч школьников заняли призовые места на конференциях
Ракова: 5 тыс школьников в Москве заняли призовые места на научных конференциях
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Почти 5 тысяч московских школьников заняли призовые места на городских научно-практических конференциях, представив инновационные проекты и исследования, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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"Почти 5 тысяч московских школьников взяли призы за свои инновационные проекты и исследования на городских научно-практических конференциях. Они проходили на базе столичных вузов - партнёров предпрофессионального образования", - рассказала Ракова, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра также отметила, что в этом учебном году школьники подали на участие в конференциях более 30 тысяч заявок. А в финале ученики представили свыше 14 тысяч проектов. Работы оценивали эксперты из профессиональной и научно-образовательной среды.
"За победные и призовые места старшеклассники из предпрофессиональных классов смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы", - добавила Ракова.
Ежегодно на площадках ведущих вузов столицы проходят научно-практические конференции "Старт в медицину", "Инженеры будущего" и "Наука для жизни". В них участвуют ученики предпрофессиональных классов. Они защищают проекты и результаты исследований, которые были проведены под руководством преподавателей столичных вузов-партнеров.