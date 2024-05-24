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В Москве трем домам в неоклассическом стиле вернули исторический облик - РИА Новости, 24.05.2024
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09:06 24.05.2024
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В Москве трем домам в неоклассическом стиле вернули исторический облик
В Москве трем домам в неоклассическом стиле вернули исторический облик - РИА Новости, 24.05.2024
В Москве трем домам в неоклассическом стиле вернули исторический облик
Трем домам в неоклассическом стиле в центре Москвы вернули исторический облик, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T09:06
2024-05-24T09:06
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Трем домам в неоклассическом стиле в центре Москвы вернули исторический облик, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В центре Москвы привели в порядок три дома, выполненных в неоклассическом стиле. Работы прошли в рамках городской программы капитального ремонта жилого фонда. Об особенностях восстановления зданий рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. Специалисты разработали индивидуальный проект проведения работ и подобрали максимально подходящие материалы и технологии. Фасады зданий окрасили в исторические цвета", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2023 году отремонтировали фасад десятого дома в Казарменном переулке. Также в Пресненском районе привели в порядок дом 1, строение 4 в Сытинском тупике. Он имеет простую форму, к одному из торцов примыкает соседний дом, а во двор ведет проездная арка. Добавляется, что в Замоскворечье завершились работы по обновлению фасада дома 4/12, строения 2 на Новокузнецкой улице. Зданию подобрали современные отечественные материалы и технологии. На первом этапе расчистили фасадные плоскости от старой краски и накопившихся загрязнений. Затем выполнили отбивку отслаивающихся частей штукатурного слоя и восстановили места разрушений, а также привели в порядок выветренные швы и кирпичную кладку.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Капремонт в Москве

В Москве трем домам в неоклассическом стиле вернули исторический облик

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города МосквыВосстановленный фасад в неоклассическом стиле в центре Москвы
Восстановленный фасад в неоклассическом стиле в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
Восстановленный фасад в неоклассическом стиле в центре Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Трем домам в неоклассическом стиле в центре Москвы вернули исторический облик, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В центре Москвы привели в порядок три дома, выполненных в неоклассическом стиле. Работы прошли в рамках городской программы капитального ремонта жилого фонда. Об особенностях восстановления зданий рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. Специалисты разработали индивидуальный проект проведения работ и подобрали максимально подходящие материалы и технологии. Фасады зданий окрасили в исторические цвета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2023 году отремонтировали фасад десятого дома в Казарменном переулке. Также в Пресненском районе привели в порядок дом 1, строение 4 в Сытинском тупике. Он имеет простую форму, к одному из торцов примыкает соседний дом, а во двор ведет проездная арка.
Добавляется, что в Замоскворечье завершились работы по обновлению фасада дома 4/12, строения 2 на Новокузнецкой улице. Зданию подобрали современные отечественные материалы и технологии. На первом этапе расчистили фасадные плоскости от старой краски и накопившихся загрязнений. Затем выполнили отбивку отслаивающихся частей штукатурного слоя и восстановили места разрушений, а также привели в порядок выветренные швы и кирпичную кладку.
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В Москве восстановят более 60 фасадов домов в неоклассическом стиле
25 апреля, 09:34
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваКапремонт в Москве
 
 
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