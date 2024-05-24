https://ria.ru/20240524/moskva-1948048595.html

В Москве трем домам в неоклассическом стиле вернули исторический облик

В Москве трем домам в неоклассическом стиле вернули исторический облик - РИА Новости, 24.05.2024

В Москве трем домам в неоклассическом стиле вернули исторический облик

Трем домам в неоклассическом стиле в центре Москвы вернули исторический облик, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T09:06

2024-05-24T09:06

2024-05-24T09:06

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Трем домам в неоклассическом стиле в центре Москвы вернули исторический облик, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В центре Москвы привели в порядок три дома, выполненных в неоклассическом стиле. Работы прошли в рамках городской программы капитального ремонта жилого фонда. Об особенностях восстановления зданий рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. Специалисты разработали индивидуальный проект проведения работ и подобрали максимально подходящие материалы и технологии. Фасады зданий окрасили в исторические цвета", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2023 году отремонтировали фасад десятого дома в Казарменном переулке. Также в Пресненском районе привели в порядок дом 1, строение 4 в Сытинском тупике. Он имеет простую форму, к одному из торцов примыкает соседний дом, а во двор ведет проездная арка. Добавляется, что в Замоскворечье завершились работы по обновлению фасада дома 4/12, строения 2 на Новокузнецкой улице. Зданию подобрали современные отечественные материалы и технологии. На первом этапе расчистили фасадные плоскости от старой краски и накопившихся загрязнений. Затем выполнили отбивку отслаивающихся частей штукатурного слоя и восстановили места разрушений, а также привели в порядок выветренные швы и кирпичную кладку.

https://ria.ru/20240425/fasady-1942198036.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, капремонт в москве