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Морпехи Черноморского флота отрабатывают штурм траншей и блиндажей - РИА Новости, 24.05.2024
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04:18 24.05.2024 (обновлено: 04:49 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/morpekhi-1948033323.html
Морпехи Черноморского флота отрабатывают штурм траншей и блиндажей
Морпехи Черноморского флота отрабатывают штурм траншей и блиндажей - РИА Новости, 24.05.2024
Морпехи Черноморского флота отрабатывают штурм траншей и блиндажей
Морские пехотинцы Черноморского флота группировки войск "Днепр" в зоне проведения СВО на Херсонском направлении в условиях максимально приближенных к боевым... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T04:18
2024-05-24T04:49
специальная военная операция на украине
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 24 мая - РИА Новости. Морские пехотинцы Черноморского флота группировки войск "Днепр" в зоне проведения СВО на Херсонском направлении в условиях максимально приближенных к боевым отрабатывают упражнения по штурму траншей, блиндажей и укрепрайонов противника, передаёт корреспондент РИА Новости. "Первая тренировка проводится для подхода. Заход идет, и во время захода (отрабатывается) быстрота действий, навык бойца, скорость передвижения, это все очень важно. На подавление, работа на подавление. То есть, враг не должен очутиться при заходе бойцов (на его позиции)", - рассказал командир взвода огневой поддержки морской пехоты с позывным "Старый". Штурм отрабатывается на небольшом участке, однако, по словам бойца, после соответствующей подготовки морпехи способны штурмовать и работать на укрепленных позициях противника размером 100-200 метров. "Непосредственно штурмовая рота для этого и существует - чтобы именно штурмовать. То есть, когда бой доходит до 30 метров друг от друга, ни дроны не работают, не работает ни артиллерия. Только стрелковая подготовка очень важна. Все, больше ничего здесь не работает", - сказал офицер. При отработке штурмов морские пехотинцы используют боевое оружие с боевыми же боеприпасами, работают с автоматами Калашникова, ручными гранатами, пулеметами "Корд".
https://ria.ru/20240524/yfuhfltybt-1948032665.html
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, черноморский флот вмф россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Черноморский флот ВМФ России
Морпехи Черноморского флота отрабатывают штурм траншей и блиндажей

Морпехи группировки "Днепр" отрабатывают штурм траншей и укрепрайонов ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 24 мая - РИА Новости. Морские пехотинцы Черноморского флота группировки войск "Днепр" в зоне проведения СВО на Херсонском направлении в условиях максимально приближенных к боевым отрабатывают упражнения по штурму траншей, блиндажей и укрепрайонов противника, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Первая тренировка проводится для подхода. Заход идет, и во время захода (отрабатывается) быстрота действий, навык бойца, скорость передвижения, это все очень важно. На подавление, работа на подавление. То есть, враг не должен очутиться при заходе бойцов (на его позиции)", - рассказал командир взвода огневой поддержки морской пехоты с позывным "Старый".
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Штурм отрабатывается на небольшом участке, однако, по словам бойца, после соответствующей подготовки морпехи способны штурмовать и работать на укрепленных позициях противника размером 100-200 метров.
"Непосредственно штурмовая рота для этого и существует - чтобы именно штурмовать. То есть, когда бой доходит до 30 метров друг от друга, ни дроны не работают, не работает ни артиллерия. Только стрелковая подготовка очень важна. Все, больше ничего здесь не работает", - сказал офицер.
При отработке штурмов морские пехотинцы используют боевое оружие с боевыми же боеприпасами, работают с автоматами Калашникова, ручными гранатами, пулеметами "Корд".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияЧерноморский флот ВМФ России
 
 
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