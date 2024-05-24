https://ria.ru/20240524/mordoviya-1948197215.html

Мордовия налаживает сотрудничество с Кубой

Мордовия налаживает сотрудничество с Кубой - РИА Новости, 24.05.2024

Мордовия налаживает сотрудничество с Кубой

Мордовия налаживает сотрудничество с Кубой в сфере промышленности, образования и фармацевтики, сообщает пресс-служба главы российского региона. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T18:03

2024-05-24T18:03

2024-05-24T18:03

республика мордовия

куба

артем здунов

виктор коронелли

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Мордовия налаживает сотрудничество с Кубой в сфере промышленности, образования и фармацевтики, сообщает пресс-служба главы российского региона. Делегация Мордовии во главе с руководителем региона Артёмом Здуновым совместно с представителями федеральных структур с 23 мая работает в Республике Куба. "С учетом навязанных России ограничений продолжается освоение внешних рынков – Мордовия представляет Кубе свой экспортный потенциал по оптоволокну, состоится обсуждение возобновления поставок промышленных вагонов различной модификации, а также участия предприятий региона в восстановлении нефтехранилищ. Внимание будет уделено и обучению кубинских студентов в вузах республики", - говорится в сообщении. Так, вопросы поставок продукции предприятий Мордовии обсуждались на встрече с губернатором провинции Матансас Мариэтой Каридад Пуй Самора – одного из наиболее промышленно развитых субъектов Кубы, где ведется производство нефтепродуктов, молока, мяса и сахара, имеется несколько крупных промышленных портов. В провинции хорошая сеть учреждений здравоохранения и образования. В ходе встречи речь шла о возможности подписания соглашения о сотрудничестве, также обсуждался ответный визит кубинской делегации в Мордовию. "Глава Мордовии и руководство Группы компаний "Промомед" - Петр Белый и Александр Вишневский - посетили Центр генной инженерии и биотехнологии в Гаване. Учреждение ведет исследования, разработки и производство инновационных фармацевтических препаратов. Основные направления - лечение онкологических, сердечно-сосудистых и заболеваний репродуктивной системы. В ходе продуктивных переговоров были достигнуты договоренности о сотрудничестве Центра с ГК "Промомед" и совместной встрече уже на территории России", - подчеркивается в сообщении. Кроме того, 24 мая состоялась встреча главы Мордовии с послом РФ в Республике Куба Виктором Коронелли. Стороны обсудили промежуточные итоги встреч, которые уже состоялись, а также основные направления и перспективы сотрудничества. Коронелли предложил республике включаться в работу межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с основными экспортными позициями предприятий региона.

https://ria.ru/20240523/saransk-1947981464.html

https://ria.ru/20240517/region-1946737501.html

куба

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

куба, артем здунов, виктор коронелли