Мордовия налаживает сотрудничество с Кубой
© Фото : Здунов здесь/TelegramГлава Мордовии Артемом Здунов и руководство Группы компаний "Промомед" во время посещения Центра генной инженерии и биотехнологии в Гаване
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Мордовия налаживает сотрудничество с Кубой в сфере промышленности, образования и фармацевтики, сообщает пресс-служба главы российского региона.
Делегация Мордовии во главе с руководителем региона Артёмом Здуновым совместно с представителями федеральных структур с 23 мая работает в Республике Куба.
"С учетом навязанных России ограничений продолжается освоение внешних рынков – Мордовия представляет Кубе свой экспортный потенциал по оптоволокну, состоится обсуждение возобновления поставок промышленных вагонов различной модификации, а также участия предприятий региона в восстановлении нефтехранилищ. Внимание будет уделено и обучению кубинских студентов в вузах республики", - говорится в сообщении.
Так, вопросы поставок продукции предприятий Мордовии обсуждались на встрече с губернатором провинции Матансас Мариэтой Каридад Пуй Самора – одного из наиболее промышленно развитых субъектов Кубы, где ведется производство нефтепродуктов, молока, мяса и сахара, имеется несколько крупных промышленных портов. В провинции хорошая сеть учреждений здравоохранения и образования. В ходе встречи речь шла о возможности подписания соглашения о сотрудничестве, также обсуждался ответный визит кубинской делегации в Мордовию.
"Глава Мордовии и руководство Группы компаний "Промомед" - Петр Белый и Александр Вишневский - посетили Центр генной инженерии и биотехнологии в Гаване. Учреждение ведет исследования, разработки и производство инновационных фармацевтических препаратов. Основные направления - лечение онкологических, сердечно-сосудистых и заболеваний репродуктивной системы. В ходе продуктивных переговоров были достигнуты договоренности о сотрудничестве Центра с ГК "Промомед" и совместной встрече уже на территории России", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, 24 мая состоялась встреча главы Мордовии с послом РФ в Республике Куба Виктором Коронелли. Стороны обсудили промежуточные итоги встреч, которые уже состоялись, а также основные направления и перспективы сотрудничества. Коронелли предложил республике включаться в работу межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с основными экспортными позициями предприятий региона.