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Эксперт: главная опасность при авиаперевозке мопсов не страшна тиграм - РИА Новости, 24.05.2024
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19:00 24.05.2024 (обновлено: 23:27 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/mops-1948229983.html
Эксперт: главная опасность при авиаперевозке мопсов не страшна тиграм
Эксперт: главная опасность при авиаперевозке мопсов не страшна тиграм - РИА Новости, 24.05.2024
Эксперт: главная опасность при авиаперевозке мопсов не страшна тиграм
Нехватка кислорода в багажном отделении во время длительной авиаперевозки является главной опасностью для таких животных как мопсы, хотя на тигров это не... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T19:00
2024-05-24T23:27
якутск
сергей арамилев
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
шереметьево (аэропорт)
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мая - РИА Новости. Нехватка кислорода в багажном отделении во время длительной авиаперевозки является главной опасностью для таких животных как мопсы, хотя на тигров это не оказывает негативного влияния, сообщил РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. В пятницу Россельхознадзор сообщал, что в московском аэропорту "Шереметьево" обнаружили мертвого мопса, прибывшего из Якутска. "Основная опасность при авиапревозке в багажном отделении - это недостаток кислорода. И такие собаки как мопсы, бульдоги, пекинесы, боксёры и другие брахицефалы - животные с затрудненным дыханием - могут не перенести подобный перелет. Их лучше брать в пассажирский салон. Тем более, это сейчас разрешено", - сказал Арамилев. Он уточнил, что, к примеру, амурских тигров также перевозят только в багажном отделении, но нехватка кислорода в полёте не оказывает на краснокнижных хищников такого фатального влияния. "В полёте, (и при перевозке - ред.) на машине тигры всегда едут только в сознании, могут держать голову на весу. У них всё нормально с носовыми перегородками, в отличие от мопсов, например, поэтому они легко переносят (дорогу - ред.)", - сообщил эксперт, добавив, что как-то специально тигров не готовят для перелёта или длительной перевозки, "хищник просто должен быть в нормальном состоянии". По словам собеседника, при перевозке в багажном отделении животных нельзя усыплять на время полёта. "Вводить в состояние сна во время перевозки нельзя, так как может запасть язык или неудачно повернуться голова. Это может перекрыть дыхание: находясь под препаратами животные не контролируют свое тело", - подытожил эксперт.
https://ria.ru/20240301/mops-1930523899.html
https://ria.ru/20240524/mops-1948120013.html
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якутск, сергей арамилев, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), шереметьево (аэропорт)
Якутск, Сергей Арамилев, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Шереметьево (аэропорт)
Эксперт: главная опасность при авиаперевозке мопсов не страшна тиграм

Эксперт: нехватка кислорода в самолете опасна для мопса, но не влияет на тигра

© Pixabay / herbert2512Тигр
Тигр - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Pixabay / herbert2512
Тигр. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мая - РИА Новости. Нехватка кислорода в багажном отделении во время длительной авиаперевозки является главной опасностью для таких животных как мопсы, хотя на тигров это не оказывает негативного влияния, сообщил РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
В пятницу Россельхознадзор сообщал, что в московском аэропорту "Шереметьево" обнаружили мертвого мопса, прибывшего из Якутска.
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"Основная опасность при авиапревозке в багажном отделении - это недостаток кислорода. И такие собаки как мопсы, бульдоги, пекинесы, боксёры и другие брахицефалы - животные с затрудненным дыханием - могут не перенести подобный перелет. Их лучше брать в пассажирский салон. Тем более, это сейчас разрешено", - сказал Арамилев.
Он уточнил, что, к примеру, амурских тигров также перевозят только в багажном отделении, но нехватка кислорода в полёте не оказывает на краснокнижных хищников такого фатального влияния.
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"В полёте, (и при перевозке - ред.) на машине тигры всегда едут только в сознании, могут держать голову на весу. У них всё нормально с носовыми перегородками, в отличие от мопсов, например, поэтому они легко переносят (дорогу - ред.)", - сообщил эксперт, добавив, что как-то специально тигров не готовят для перелёта или длительной перевозки, "хищник просто должен быть в нормальном состоянии".
По словам собеседника, при перевозке в багажном отделении животных нельзя усыплять на время полёта.
"Вводить в состояние сна во время перевозки нельзя, так как может запасть язык или неудачно повернуться голова. Это может перекрыть дыхание: находясь под препаратами животные не контролируют свое тело", - подытожил эксперт.
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