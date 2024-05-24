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Правительство Молдавии выдвинуло двух мэров из Гагаузии в Совет регразвития - РИА Новости, 24.05.2024
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14:23 24.05.2024 (обновлено: 14:27 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/moldaviya-1948129006.html
Правительство Молдавии выдвинуло двух мэров из Гагаузии в Совет регразвития
Правительство Молдавии выдвинуло двух мэров из Гагаузии в Совет регразвития - РИА Новости, 24.05.2024
Правительство Молдавии выдвинуло двух мэров из Гагаузии в Совет регразвития
Правительство Молдавии высказалось за сотрудничество с мэрами городов Комрат и Вулканешты в Гагаузской автономии, выдвинув их в Совет регионального развития,... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:23
2024-05-24T14:27
в мире
молдавия
гагаузия
комрат
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 24 мая – РИА Новости. Правительство Молдавии высказалось за сотрудничество с мэрами городов Комрат и Вулканешты в Гагаузской автономии, выдвинув их в Совет регионального развития, заявил в пятницу молдавский министр инфраструктуры Андрей Спыну. Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила в Кишиневе, что ее 15 минут не допускали на заседание Регионального совета при правительстве Молдавии, на котором обсуждались инфраструктурные проекты для автономии. Она подчеркнула, что опротестует решения заседания, так как, по ее мнению, была нарушена процедура проведения совета. "Сегодня в министерстве состоялось учредительное заседание Совета регионального развития региона Гагаузия. Председателем был избран Сергей Анастасов, мэр города Комрат, а заместителем председателя - мэр Вулканешт Николай Посмак. За последние 3 года на проекты регионального и местного развития ("Европейское село") в районах Комрат, Вулканешты и Чадыр-Лунга было выделено более 190 миллионов леев. Мы продолжим поддерживать проекты для жителей сел и городов региона", - заявил Спыну журналистам. Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которую поддерживала партия "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Молдавии до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства Молдавии, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://radiosputnik.ru/20240522/gagauziya-1947682723.html
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в мире, молдавия, гагаузия, комрат, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Комрат, Евгения Гуцул
Правительство Молдавии выдвинуло двух мэров из Гагаузии в Совет регразвития

Правительство Молдавии поддержало мэров городов Комрат и Вулканешты

© Flickr / Guttorm FlatabøЗдание правительства Молдавии
Здание правительства Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Flickr / Guttorm Flatabø
Здание правительства Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 мая – РИА Новости. Правительство Молдавии высказалось за сотрудничество с мэрами городов Комрат и Вулканешты в Гагаузской автономии, выдвинув их в Совет регионального развития, заявил в пятницу молдавский министр инфраструктуры Андрей Спыну.
Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила в Кишиневе, что ее 15 минут не допускали на заседание Регионального совета при правительстве Молдавии, на котором обсуждались инфраструктурные проекты для автономии. Она подчеркнула, что опротестует решения заседания, так как, по ее мнению, была нарушена процедура проведения совета.
Гагаузия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Опрос выяснил, как жители Молдавии относятся к Гагаузии
22 мая, 16:40
"Сегодня в министерстве состоялось учредительное заседание Совета регионального развития региона Гагаузия. Председателем был избран Сергей Анастасов, мэр города Комрат, а заместителем председателя - мэр Вулканешт Николай Посмак. За последние 3 года на проекты регионального и местного развития ("Европейское село") в районах Комрат, Вулканешты и Чадыр-Лунга было выделено более 190 миллионов леев. Мы продолжим поддерживать проекты для жителей сел и городов региона", - заявил Спыну журналистам.
Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которую поддерживала партия "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Молдавии до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства Молдавии, хотя этого требует законодательство страны.
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Глава Гагаузии отвергла возможность выхода автономии из Молдавии
6 марта, 06:38
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
 
В миреМолдавияГагаузияКомратЕвгения Гуцул
 
 
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