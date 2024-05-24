https://ria.ru/20240524/moldavia-1948235860.html

Кишинев меняет уголовный кодекс для борьбы с неугодными, заявила оппозиция

Кишинев меняет уголовный кодекс для борьбы с неугодными, заявила оппозиция - РИА Новости, 24.05.2024

Кишинев меняет уголовный кодекс для борьбы с неугодными, заявила оппозиция

Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) разработала поправки в статью уголовного кодекса о государственной измене, расширяя это понятие, чтобы... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T19:04

2024-05-24T19:04

2024-05-24T19:20

в мире

молдавия

майя санду

кишинев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg

КИШИНЕВ, 24 мая — РИА Новости. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) разработала поправки в статью уголовного кодекса о государственной измене, расширяя это понятие, чтобы бороться с неугодными лицами, заявил в пятницу вице-спикер парламента от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча. В парламенте Молдавии накануне был зарегистрирован и вынесен на общественные обсуждения проект внесения поправок в уголовный кодекс, которые расширяют понятие "государственная измена". В частности, к измене родине будут приравнены: переход на сторону врага во время войны, шпионаж, разглашение государственной тайны, оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности государства. В пояснительной записке авторы поправок уточнили, что "враждебные действия против безопасности государства выражаются также в кампаниях по дезинформации — организованной деятельности, с целью достижения враждебных целей через дезинформацию общества". "В традиционной манере ПДС проект был зарегистрирован и вынесен на общественные дебаты в рекордно короткие сроки, что является нарушением постановлений парламента и прозрачности принятия решений. Понимая насколько вольно трактуется закон в Молдавии, приходим к выводу, что это очередной способ борьбы с неугодными людьми. Они пытаются запугать общество, это очередная атака на плюрализм мнений, очередной репрессивный инструмент в преддверии президентских и парламентских выборов", — заявил Батрынча на брифинге. По его словам, закон предусматривает не менее 16 дней для объявления и организации общественных обсуждений новых законопроектов. "Проект вводит жесткие правила, согласно которым действия чиновников и граждан могут быть поставлены под подозрение в государственной измене и шпионаже. Мы понимаем, что создается новая форма борьбы с людьми, общественными и политическими организациями, с политиками, имеющими отличную от действующей власти точку зрения. Мы прекрасно понимаем, что это по-прежнему атака на плюрализм мнений и политический инструмент накануне президентских выборов", - подчеркнул вице-спикер парламента. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, майя санду, кишинев