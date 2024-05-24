https://ria.ru/20240524/moldavia-1948235860.html
Кишинев меняет уголовный кодекс для борьбы с неугодными, заявила оппозиция
Кишинев меняет уголовный кодекс для борьбы с неугодными, заявила оппозиция - РИА Новости, 24.05.2024
Кишинев меняет уголовный кодекс для борьбы с неугодными, заявила оппозиция
Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) разработала поправки в статью уголовного кодекса о государственной измене, расширяя это понятие, чтобы... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T19:04
2024-05-24T19:04
2024-05-24T19:20
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КИШИНЕВ, 24 мая — РИА Новости. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) разработала поправки в статью уголовного кодекса о государственной измене, расширяя это понятие, чтобы бороться с неугодными лицами, заявил в пятницу вице-спикер парламента от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча. В парламенте Молдавии накануне был зарегистрирован и вынесен на общественные обсуждения проект внесения поправок в уголовный кодекс, которые расширяют понятие "государственная измена". В частности, к измене родине будут приравнены: переход на сторону врага во время войны, шпионаж, разглашение государственной тайны, оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности государства. В пояснительной записке авторы поправок уточнили, что "враждебные действия против безопасности государства выражаются также в кампаниях по дезинформации — организованной деятельности, с целью достижения враждебных целей через дезинформацию общества". "В традиционной манере ПДС проект был зарегистрирован и вынесен на общественные дебаты в рекордно короткие сроки, что является нарушением постановлений парламента и прозрачности принятия решений. Понимая насколько вольно трактуется закон в Молдавии, приходим к выводу, что это очередной способ борьбы с неугодными людьми. Они пытаются запугать общество, это очередная атака на плюрализм мнений, очередной репрессивный инструмент в преддверии президентских и парламентских выборов", — заявил Батрынча на брифинге. По его словам, закон предусматривает не менее 16 дней для объявления и организации общественных обсуждений новых законопроектов. "Проект вводит жесткие правила, согласно которым действия чиновников и граждан могут быть поставлены под подозрение в государственной измене и шпионаже. Мы понимаем, что создается новая форма борьбы с людьми, общественными и политическими организациями, с политиками, имеющими отличную от действующей власти точку зрения. Мы прекрасно понимаем, что это по-прежнему атака на плюрализм мнений и политический инструмент накануне президентских выборов", - подчеркнул вице-спикер парламента. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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в мире, молдавия, майя санду, кишинев
В мире, Молдавия, Майя Санду, Кишинев
Кишинев меняет уголовный кодекс для борьбы с неугодными, заявила оппозиция
Батрынча: Кишинев расширяет понятие госизмены для борьбы с оппозицией
КИШИНЕВ, 24 мая — РИА Новости. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) разработала поправки в статью уголовного кодекса о государственной измене, расширяя это понятие, чтобы бороться с неугодными лицами, заявил в пятницу вице-спикер парламента от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча.
В парламенте Молдавии накануне был зарегистрирован и вынесен на общественные обсуждения проект внесения поправок в уголовный кодекс, которые расширяют понятие "государственная измена". В частности, к измене родине будут приравнены: переход на сторону врага во время войны, шпионаж, разглашение государственной тайны, оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности государства. В пояснительной записке авторы поправок уточнили, что "враждебные действия против безопасности государства выражаются также в кампаниях по дезинформации — организованной деятельности, с целью достижения враждебных целей через дезинформацию общества".
"В традиционной манере ПДС проект был зарегистрирован и вынесен на общественные дебаты в рекордно короткие сроки, что является нарушением постановлений парламента и прозрачности принятия решений. Понимая насколько вольно трактуется закон в Молдавии, приходим к выводу, что это очередной способ борьбы с неугодными людьми. Они пытаются запугать общество, это очередная атака на плюрализм мнений, очередной репрессивный инструмент в преддверии президентских и парламентских выборов", — заявил Батрынча на брифинге.
По его словам, закон предусматривает не менее 16 дней для объявления и организации общественных обсуждений новых законопроектов.
"Проект вводит жесткие правила, согласно которым действия чиновников и граждан могут быть поставлены под подозрение в государственной измене и шпионаже. Мы понимаем, что создается новая форма борьбы с людьми, общественными и политическими организациями, с политиками, имеющими отличную от действующей власти точку зрения. Мы прекрасно понимаем, что это по-прежнему атака на плюрализм мнений и политический инструмент накануне президентских выборов", - подчеркнул вице-спикер парламента.
Президент Молдавии Майя Санду
24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.