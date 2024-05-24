https://ria.ru/20240524/mizulina-1948038667.html

Мизулина со второй попытки смогла прилететь в Красноярск

Мизулина со второй попытки смогла прилететь в Красноярск - РИА Новости, 24.05.2024

Мизулина со второй попытки смогла прилететь в Красноярск

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина со второй попытки смогла вылететь и добраться до Красноярска со своим псом Вовой, на рейс её не пускали... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T06:42

2024-05-24T06:42

2024-05-24T06:42

красноярск

россия

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

общество

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КРАСНОЯРСК, 24 мая - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина со второй попытки смогла вылететь и добраться до Красноярска со своим псом Вовой, на рейс её не пускали как раз из-за собаки. "Первая попытка вылететь в Красноярск. Вову не пустили на рейс, это его первый полёт… Со второй попытки мы сделали это. Вова летит в Красноярск", - сообщила Мизулина в своем Telegram-канале, уточнив, что специально решила полететь с собакой, чтобы посмотреть, как это – путешествовать по России с животными. В Красноярске глава "Лиги безопасного интернета" планирует приехать на последний звонок в одну из школ и провести встречу со школьниками и студентами.

https://ria.ru/20240324/provokatory-1935511178.html

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красноярск, россия, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, общество