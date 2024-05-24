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Мизулина со второй попытки смогла прилететь в Красноярск - РИА Новости, 24.05.2024
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06:42 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/mizulina-1948038667.html
Мизулина со второй попытки смогла прилететь в Красноярск
Мизулина со второй попытки смогла прилететь в Красноярск - РИА Новости, 24.05.2024
Мизулина со второй попытки смогла прилететь в Красноярск
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина со второй попытки смогла вылететь и добраться до Красноярска со своим псом Вовой, на рейс её не пускали... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T06:42
2024-05-24T06:42
красноярск
россия
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
общество
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КРАСНОЯРСК, 24 мая - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина со второй попытки смогла вылететь и добраться до Красноярска со своим псом Вовой, на рейс её не пускали как раз из-за собаки. "Первая попытка вылететь в Красноярск. Вову не пустили на рейс, это его первый полёт… Со второй попытки мы сделали это. Вова летит в Красноярск", - сообщила Мизулина в своем Telegram-канале, уточнив, что специально решила полететь с собакой, чтобы посмотреть, как это – путешествовать по России с животными. В Красноярске глава "Лиги безопасного интернета" планирует приехать на последний звонок в одну из школ и провести встречу со школьниками и студентами.
https://ria.ru/20240324/provokatory-1935511178.html
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красноярск, россия, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, общество
Красноярск, Россия, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Общество
Мизулина со второй попытки смогла прилететь в Красноярск

Мизулина со второй попытки смогла вылететь в Красноярск со своим псом Вовой

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДиректор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина
Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 24 мая - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина со второй попытки смогла вылететь и добраться до Красноярска со своим псом Вовой, на рейс её не пускали как раз из-за собаки.
"Первая попытка вылететь в Красноярск. Вову не пустили на рейс, это его первый полёт… Со второй попытки мы сделали это. Вова летит в Красноярск", - сообщила Мизулина в своем Telegram-канале, уточнив, что специально решила полететь с собакой, чтобы посмотреть, как это – путешествовать по России с животными.
Член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Мизулина сообщила о провокаторах, предлагающих подросткам совершить теракт
24 марта, 18:34
В Красноярске глава "Лиги безопасного интернета" планирует приехать на последний звонок в одну из школ и провести встречу со школьниками и студентами.
 
КрасноярскРоссияЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернетаОбщество
 
 
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