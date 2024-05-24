https://ria.ru/20240524/missiya-1948176185.html

Румыния поддержит Молдавию при участии в миссиях под эгидой ЕС

Румыния поддержит Молдавию при участии в миссиях под эгидой ЕС - РИА Новости, 24.05.2024

Румыния поддержит Молдавию при участии в миссиях под эгидой ЕС

Министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил в пятницу, что Бухарест будет поддерживать Молдавию в подготовке к совместному участию в международных операциях и... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T16:47

2024-05-24T16:47

2024-05-24T16:47

в мире

молдавия

румыния

бухарест

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КИШИНЕВ, 24 мая — РИА Новости. Министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил в пятницу, что Бухарест будет поддерживать Молдавию в подготовке к совместному участию в международных операциях и миссиях. Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый находится с рабочим визитом в Бухаресте. Вместе с Тылваром он подписал второй протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Румынии и правительства Молдавии о сотрудничестве в военной сфере, первоначально подписанный в Кишиневе 20 апреля 2012 года. "Документ позволит оказывать поддержку в подготовке к совместному участию в миссиях и операциях в рамках многонациональных организаций и коалиций, например, под эгидой Европейского Союза. Подписание этого акта имеет важное значение для усилий по повышению устойчивости Молдавии, направленных, в частности, на укрепление потенциала ее армии по внесению вклада в международную безопасность", - заявил Тылвар журналистам. По его словам, помощь в сфере обороны и безопасности, которую Румыния предлагает властям в Кишиневе, носит многоплановый характер. Румыния учитывает нейтральный статус Молдавии и готова адаптировать свою поддержку к конкретным потребностям трансформации и модернизации Национальной армии. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240408/moldaviya-1938044772.html

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бухарест

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в мире, молдавия, румыния, бухарест, майя санду, нато