https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

Опричнина 2.0: найдены тайные пружины арестов в Минобороны

Опричнина 2.0: найдены тайные пружины арестов в Минобороны - РИА Новости, 24.05.2024

Опричнина 2.0: найдены тайные пружины арестов в Минобороны

В последние дни в российских аптеках резко вырос спрос на валерьянку. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T08:00

2024-05-24T08:00

2024-05-24T08:01

аналитика

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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В последние дни в российских аптеках резко вырос спрос на валерьянку.Либералы запивают успокоительное соевыми смузи, стараясь не спугнуть птицу цвета аквамарин: похоже, что скрепы вот-вот выскочат из направляющих, и народ наконец увидит истинное лицо кровавой военной диктатуры.Монархисты представляют себе лихие эскадроны опричников, цокающих по широким коридорам Минобороны, пугая молодых пресс-секретарш волчьими головами и бородами петровских бояр.Левые разворачивают красные стяги и достают прадедовские кожанки, еще пахнущие солидолом от верных маузеров: 37 год вернулся!Технократы, производственники и бюджетники впились глазами в градусники, которые должны скоро лопнуть от неминуемой эпической оттепели, грозящей оживить мамонтенка Диму.Неравнодушно-непредвзятые милитари-блогеры лихорадочно шлют друг другу красивую формулировку "запрос на справедливость в обществе как никогда высок" и прикидывают, сколько раз в одном посте поставить слова "большая чистка".И везде: на интернет-площадях, сервер-завалинках и в чат-трактах — звучит одно слово, заставляющее сердца биться быстрее.Началось.За взятку арестовали целого замминистра обороны, отвечающего за строительство и прочие сладкие направления. До кучи арестованы его экс-подчиненный и "связные".За взятку арестовали главного кадровика Минобороны, ранее начальника 8-го управления Генерального штаба ВС России (гостайна и все такое).За мошенничество арестовали командующего одной из армий ВС России в звании генерал-майора.За взятку "в особо крупном" арестовали замначальника Генштаба, начальника Главного управления связи ВС России.Вчера за мошенничество арестовали начальника управления Департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа.По данным надежных инсайдеров, проверенных утечек и приближенных лиц — в этих делах "могут появиться новые эпизоды и фигуранты", а значит — появятся.При этом все уважаемые эксперты смогли увидеть на календаре, что все эти задержания произошли в аккурат после назначения нового министра обороны, и нейроны, не любящие делать лишнюю работу (так устроен человек), быстренько построили самую прямую и короткую связь: после — значит из-за.Но жизнь устроена немного сложнее, чем кнопки Ctrl-C и Ctrl-V.Достаточно прочитать чуть внимательнее информацию по делу того же замминистра обороны, где черным по белому написано, что разработка его началась еще пять лет назад, в течение которых собирались нужные доказательства. В это время уважаемый нынешний министр обороны мирно занимался экономикой, мечтал о проекте по беспилотникам, и, возможно, не подозревал о существовании данного замминистра.Подобным же образом и все другие громкие задержания, хоть и слившиеся в одном пространстве-времени, имеют свои корни в разных отрезках прошлого, не имеющих отношения к персоналиям, энергично осваивающим сейчас кабинеты на Фрунзенской набережной.Если немного погуглить и пояндексить, то приятное оживление, всегда связанное с хайповой темой, начинает как-то съеживаться и скукоживаться. Дело в том, что систематические задержания и "посадки" даже самых высоких чинов в нашей стране — совершеннейшая рутина, то есть процесс, происходящий своим чередом без оглядки на громкие заголовки и красивые даты.Полезный факт из "Большой энциклопедии юного мстителя": на начало 2024 года, начиная с 1997 года, к уголовной ответственности были привлечены 20 действующих и 15 бывших глав регионов. Из них 19 человек приговорены судом к лишению свободы. Кто из присутствующих в зале хочет поднять руку и заявить, что губернатор — менее значимая фигура, чем замминистра? Никого? Кто-то хочет сказать, что была развернута кампания против губернаторов? Никто? Хорошо, идем дальше.Чтобы не утомлять изнуренных постами с пометкой "Срочно", сведем статистику к минимуму и просто укажем, что только за последнюю декаду своим высоким присутствием почтили СИЗО и колонии десятки и сотни замгубернаторов, глав региональных парламентов и правительств, федеральных чиновников, депутатов, влиятельных политиков, руководителей территориальных подразделений федеральных органов власти, крупных муниципалитетов и так далее. Только в одной Самарской области на данный момент под следствием находятся девять (!) представителей региональной администрации, включая председателя правительства. У кого есть версии про высокий зуб и кампанейщину в отношении конкретной области? Мы так и думали, спасибо.Компанию вышеуказанным товарищам регулярно составляли руководители крупных государственных предприятий, концернов и корпораций (свежий пример — один из директоров "Росатома"). С ними под руку в места не столь отдаленные шли разнообразные приближенные коммерсанты, число которых посчитать корректно невозможно.В марафон также активно включились десятки и сотни высоких и не очень чинов правоохранительных органов (свежие примеры: замруководителя Федеральной таможенной службы, заместитель начальника рязанского областного управления уголовного розыска УМВД и начальник УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области). Буквально вчера в соревнованиях по синхронным посадкам приняли участие замглавы ГУ ФСИН Подмосковья и экс-руководитель следственного отдела Следственного комитета (СК) России по Тверскому району Москвы, вымогавший многодолларовомиллионные взятки биткоинами.Мы не слышали про новую метлу в правоохранительных структурах и кампанию по выкорчевыванию, а вы?Как ни печально огорчать поклонников Атлантиды и протоколов сионских мудрецов, большая чистка (официально объявленная в интернете, где всегда все правда) на самом деле не начиналась, потому что она никогда не прекращалась.Как немного устало заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, противодействие коррупции — это последовательная работа правоохранительных органов, и кампанейщины в этом нет: "Это составная часть, собственно, деятельности наших правоохранительных органов. Она продолжается во всех ведомствах, будь то федеральные ведомства, будь то муниципальный уровень".Скажем честно: всегда приятно видеть, как высокопоставленных коррупционеров под белые рученьки ведут в автозак, особенно тогда, когда по всей стране простые люди сбрасываются на самое необходимое для наших бойцов и когда мы мысленно пересчитываем стоимость люксовых автомобилей и золотых слитков на количество "Мавиков", масксетей и берцев, которые можно было бы на это закупить.Но еще приятнее знать, что "работа" по ним не останавливается ни на минуту. Поэтому пожелаем удачи нашим крепким ребятам, которые ежедневно чистят нашу страну и армию, оставляя тайные пружины без работы.

https://ria.ru/20240523/verteletskiy-1947993295.html

https://ria.ru/20240523/shamarin-1947820341.html

https://ria.ru/20240517/kuznetsov-1946576492.html

https://ria.ru/20240523/peskov-1947850167.html

https://ria.ru/20240523/shamarin-1947879894.html

https://ria.ru/20240425/ivanov-1942239764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)