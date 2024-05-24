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МИД Эстонии вызовет российского поверенного в делах
МИД Эстонии вызовет российского поверенного в делах - РИА Новости, 24.05.2024
МИД Эстонии вызовет российского поверенного в делах
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна заявил, что ведомство 24 мая вызовет российского поверенного в делах на фоне сведений о якобы снятии Россией... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T12:28
2024-05-24T12:28
2024-05-24T16:18
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нарва
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна заявил, что ведомство 24 мая вызовет российского поверенного в делах на фоне сведений о якобы снятии Россией разграничительных буев на реке Нарва. Ранее департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии (PPA) заявил, что российские пограничники якобы сняли буи на реке Нарва, которые служили для разграничения судоходных путей. "Эстония поддерживает тесные контакты с союзниками и партнерами, мы продолжаем противостоять вредоносной деятельности России по всей Европе... Сегодня мы вызовем российского поверенного в делах", - написал Цахна в соцсети X. К сообщению он прикрепил заявление МИД Эстонии о якобы снятии РФ разграничительных буев.
https://ria.ru/20240517/estoniya-1946619721.html
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россия, эстония, нарва
МИД Эстонии вызовет российского поверенного в делах
Глава МИД Эстонии Цахна: МИД вызовет российского поверенного в делах 24 мая