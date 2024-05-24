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МИД Эстонии вызовет российского поверенного в делах - РИА Новости, 24.05.2024
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12:28 24.05.2024 (обновлено: 16:18 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/mid-1948091138.html
МИД Эстонии вызовет российского поверенного в делах
МИД Эстонии вызовет российского поверенного в делах - РИА Новости, 24.05.2024
МИД Эстонии вызовет российского поверенного в делах
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна заявил, что ведомство 24 мая вызовет российского поверенного в делах на фоне сведений о якобы снятии Россией... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T12:28
2024-05-24T16:18
россия
эстония
нарва
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна заявил, что ведомство 24 мая вызовет российского поверенного в делах на фоне сведений о якобы снятии Россией разграничительных буев на реке Нарва. Ранее департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии (PPA) заявил, что российские пограничники якобы сняли буи на реке Нарва, которые служили для разграничения судоходных путей. "Эстония поддерживает тесные контакты с союзниками и партнерами, мы продолжаем противостоять вредоносной деятельности России по всей Европе... Сегодня мы вызовем российского поверенного в делах", - написал Цахна в соцсети X. К сообщению он прикрепил заявление МИД Эстонии о якобы снятии РФ разграничительных буев.
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россия, эстония, нарва
Россия, Эстония, Нарва
МИД Эстонии вызовет российского поверенного в делах

Глава МИД Эстонии Цахна: МИД вызовет российского поверенного в делах 24 мая

© AP PhotoМост между российским Ивангородом и эстонским городом Нарва
Мост между российским Ивангородом и эстонским городом Нарва - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo
Мост между российским Ивангородом и эстонским городом Нарва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна заявил, что ведомство 24 мая вызовет российского поверенного в делах на фоне сведений о якобы снятии Россией разграничительных буев на реке Нарва.
Ранее департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии (PPA) заявил, что российские пограничники якобы сняли буи на реке Нарва, которые служили для разграничения судоходных путей.
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"Эстония поддерживает тесные контакты с союзниками и партнерами, мы продолжаем противостоять вредоносной деятельности России по всей Европе... Сегодня мы вызовем российского поверенного в делах", - написал Цахна в соцсети X. К сообщению он прикрепил заявление МИД Эстонии о якобы снятии РФ разграничительных буев.
 
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