https://ria.ru/20240524/mid-1948091138.html

МИД Эстонии вызовет российского поверенного в делах

МИД Эстонии вызовет российского поверенного в делах - РИА Новости, 24.05.2024

МИД Эстонии вызовет российского поверенного в делах

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна заявил, что ведомство 24 мая вызовет российского поверенного в делах на фоне сведений о якобы снятии Россией... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T12:28

2024-05-24T12:28

2024-05-24T16:18

россия

эстония

нарва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808877355_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69556cd26d07b553655a1f4a939f1a5b.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна заявил, что ведомство 24 мая вызовет российского поверенного в делах на фоне сведений о якобы снятии Россией разграничительных буев на реке Нарва. Ранее департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии (PPA) заявил, что российские пограничники якобы сняли буи на реке Нарва, которые служили для разграничения судоходных путей. "Эстония поддерживает тесные контакты с союзниками и партнерами, мы продолжаем противостоять вредоносной деятельности России по всей Европе... Сегодня мы вызовем российского поверенного в делах", - написал Цахна в соцсети X. К сообщению он прикрепил заявление МИД Эстонии о якобы снятии РФ разграничительных буев.

https://ria.ru/20240517/estoniya-1946619721.html

россия

эстония

нарва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, эстония, нарва