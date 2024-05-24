https://ria.ru/20240524/mid-1948058109.html
МИД прокомментировал публикации об ужесточении выдачи загранпаспортов
МИД прокомментировал публикации об ужесточении выдачи загранпаспортов - РИА Новости, 24.05.2024
МИД прокомментировал публикации об ужесточении выдачи загранпаспортов
Попытки некоторых СМИ поднять вопрос о якобы ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов российским гражданам за рубежом безосновательны и злонамеренны,... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T09:38
2024-05-24T09:38
2024-05-24T10:03
россия
мария захарова
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Попытки некоторых СМИ поднять вопрос о якобы ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов российским гражданам за рубежом безосновательны и злонамеренны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Попытки некоторых СМИ поднять вопрос о якобы ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов российским гражданам за рубежом считаем безосновательными и злонамеренными", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. Она пояснила, что основания для временного ограничения права российских граждан на выезд из России установлены федеральном законом от 15.08.1996 года № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". В частности, часть 3 статьи 15 этого закона предусматривает, что заграничный паспорт не оформляется и не выдается гражданину, если он "в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого, – до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда". Захарова подчеркнула, что данная редакция указанной статьи применяется с 2010 года. "Все действующие и разрабатываемые нормативно-правовые акты МВД России, регулирующие вопросы выдачи заграничных паспортов в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, содержат именно эту установленную законом формулировку", - отметила она.
https://ria.ru/20240523/zakharova-1947966138.html
https://ria.ru/20240515/zakonoproekt-1946145217.html
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россия, мария захарова, санкции в отношении россии
Россия, Мария Захарова, Санкции в отношении России
МИД прокомментировал публикации об ужесточении выдачи загранпаспортов
МИД РФ опроверг слухи об ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Попытки некоторых СМИ поднять вопрос о якобы ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов российским гражданам за рубежом безосновательны и злонамеренны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Попытки некоторых СМИ поднять вопрос о якобы ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов российским гражданам за рубежом считаем безосновательными и злонамеренными", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Она пояснила, что основания для временного ограничения права российских граждан на выезд из России установлены федеральном законом от 15.08.1996 года № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". В частности, часть 3 статьи 15 этого закона предусматривает, что заграничный паспорт не оформляется и не выдается гражданину, если он "в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого, – до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда".
Захарова подчеркнула, что данная редакция указанной статьи применяется с 2010 года.
"Все действующие и разрабатываемые нормативно-правовые акты МВД России, регулирующие вопросы выдачи заграничных паспортов в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, содержат именно эту установленную законом формулировку", - отметила она.