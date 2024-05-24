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На Калининской линии московского метро частично остановлено движение - РИА Новости, 24.05.2024
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20:35 24.05.2024 (обновлено: 20:48 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/metro-1948247407.html
На Калининской линии московского метро частично остановлено движение
На Калининской линии московского метро частично остановлено движение - РИА Новости, 24.05.2024
На Калининской линии московского метро частично остановлено движение
На Калининской линии столичного метро нет движения от "Марксистской" до "Шоссе Энтузиастов", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T20:35
2024-05-24T20:48
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. На Калининской линии столичного метро нет движения от "Марксистской" до "Шоссе Энтузиастов", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее сообщалось об увеличении интервалов на Калининской линии из-за человека на пути."На Калининской линии (8) нет движения от "Марксистской" до "Шоссе Энтузиастов". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
На Калининской линии московского метро частично остановлено движение

Дептранс: в метро Москвы нет движения от "Марксистской" до "Шоссе Энтузиастов"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛюди выходят из метро
Люди выходят из метро - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Люди выходят из метро. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. На Калининской линии столичного метро нет движения от "Марксистской" до "Шоссе Энтузиастов", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее сообщалось об увеличении интервалов на Калининской линии из-за человека на пути.
"На Калининской линии (8) нет движения от "Марксистской" до "Шоссе Энтузиастов". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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