https://ria.ru/20240524/metro-1948247407.html

На Калининской линии московского метро частично остановлено движение

На Калининской линии московского метро частично остановлено движение - РИА Новости, 24.05.2024

На Калининской линии московского метро частично остановлено движение

На Калининской линии столичного метро нет движения от "Марксистской" до "Шоссе Энтузиастов", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T20:35

2024-05-24T20:35

2024-05-24T20:48

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. На Калининской линии столичного метро нет движения от "Марксистской" до "Шоссе Энтузиастов", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее сообщалось об увеличении интервалов на Калининской линии из-за человека на пути."На Калининской линии (8) нет движения от "Марксистской" до "Шоссе Энтузиастов". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240524/peterburg-1948245624.html

москва

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москва, происшествия