https://ria.ru/20240524/lavrov-1948107408.html

Лавров: оружие из США уже используется по объектам на территории России

Лавров: оружие из США уже используется по объектам на территории России - РИА Новости, 24.05.2024

Лавров: оружие из США уже используется по объектам на территории России

Американское оружие уже используется по самым разным объектам на территории РФ за пределами зоны конфликта на Украине, это на совести Вашингтона, заявил глава... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T13:16

2024-05-24T13:16

2024-05-24T13:22

специальная военная операция на украине

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сергей лавров

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Американское оружие уже используется по самым разным объектам на территории РФ за пределами зоны конфликта на Украине, это на совести Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Американское оружие уже использовалось по самым разным объектам за пределами зоны конфликта. Поэтому то, что американцы пытаются для своего общественного мнения или для членов НАТО какие-то успокоительные заявления делать или показывать, что решение еще не принято, это все, по-моему, уловки", - сказал Лавров журналистам."Мы исходим из того, что американское и другое западное оружие наносит удары по цели на российской территории, прежде всего гражданской инфраструктуре и по живым кварталам. Так что это на их совести", - добавил министр.

https://ria.ru/20240523/rossiya-1947878221.html

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россия, сша, украина, в мире, сергей лавров