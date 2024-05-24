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Лавров: оружие из США уже используется по объектам на территории России - РИА Новости, 24.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 24.05.2024 (обновлено: 13:22 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/lavrov-1948107408.html
Лавров: оружие из США уже используется по объектам на территории России
Лавров: оружие из США уже используется по объектам на территории России - РИА Новости, 24.05.2024
Лавров: оружие из США уже используется по объектам на территории России
Американское оружие уже используется по самым разным объектам на территории РФ за пределами зоны конфликта на Украине, это на совести Вашингтона, заявил глава... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T13:16
2024-05-24T13:22
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
в мире
сергей лавров
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Американское оружие уже используется по самым разным объектам на территории РФ за пределами зоны конфликта на Украине, это на совести Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Американское оружие уже использовалось по самым разным объектам за пределами зоны конфликта. Поэтому то, что американцы пытаются для своего общественного мнения или для членов НАТО какие-то успокоительные заявления делать или показывать, что решение еще не принято, это все, по-моему, уловки", - сказал Лавров журналистам."Мы исходим из того, что американское и другое западное оружие наносит удары по цели на российской территории, прежде всего гражданской инфраструктуре и по живым кварталам. Так что это на их совести", - добавил министр.
https://ria.ru/20240523/rossiya-1947878221.html
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россия, сша, украина, в мире, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, В мире, Сергей Лавров
Лавров: оружие из США уже используется по объектам на территории России

Лавров: американское оружие уже используется по разным объектам на территории РФ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Американское оружие уже используется по самым разным объектам на территории РФ за пределами зоны конфликта на Украине, это на совести Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Американское оружие уже использовалось по самым разным объектам за пределами зоны конфликта. Поэтому то, что американцы пытаются для своего общественного мнения или для членов НАТО какие-то успокоительные заявления делать или показывать, что решение еще не принято, это все, по-моему, уловки", - сказал Лавров журналистам.
"Мы исходим из того, что американское и другое западное оружие наносит удары по цели на российской территории, прежде всего гражданской инфраструктуре и по живым кварталам. Так что это на их совести", - добавил министр.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаВ миреСергей Лавров
 
 
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