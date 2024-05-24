https://ria.ru/20240524/konflikt-1948066670.html

Генсек СНГ сделал заявление об угрозе глобального конфликта

Генсек СНГ сделал заявление об угрозе глобального конфликта - РИА Новости, 24.05.2024

Генсек СНГ сделал заявление об угрозе глобального конфликта

Мир вновь стоит перед угрозой глобального конфликта, заявил генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T10:40

2024-05-24T10:40

2024-05-24T10:40

в мире

украина

ближний восток

сергей лебедев

снг

крокус сити холл

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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Мир вновь стоит перед угрозой глобального конфликта, заявил генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев. "К сожалению, мир вновь находится под угрозой глобального конфликта. Его предвестники - это не только эпицентр геополитического противостояния на Украине, но и взрывоопасная обстановка на Ближнем Востоке, распространение неонацистской идеологии и ксенофобских настроений, активизация на этом фоне международных террористических организаций", - зачитал обращение Лебедева к участникам 54-го заседания Совета руководителей органов безопасности содружества его первый заместитель Леонид Анфимов. По словам генсека, теракт в подмосковном "Крокус сити холле" стал очередным вызовом интеграционным процессам в СНГ. "Прямо скажем, это событие помимо проблем безопасности ставит перед нами непростые задачи в гуманитарной и социально-трудовой сферах. Здесь нельзя не упомянуть о проблематике радикализации отдельных категорий населения в наших странах", - уточнил Лебедев, отметив, что сейчас в СНГ ведется активная работа по дерадикализации лиц, склонных к вливанию в ряды террористических организаций.

https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html

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в мире, украина, ближний восток, сергей лебедев, снг, крокус сити холл