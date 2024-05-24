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Генсек СНГ сделал заявление об угрозе глобального конфликта - РИА Новости, 24.05.2024
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10:40 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/konflikt-1948066670.html
Генсек СНГ сделал заявление об угрозе глобального конфликта
Генсек СНГ сделал заявление об угрозе глобального конфликта - РИА Новости, 24.05.2024
Генсек СНГ сделал заявление об угрозе глобального конфликта
Мир вновь стоит перед угрозой глобального конфликта, заявил генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T10:40
2024-05-24T10:40
в мире
украина
ближний восток
сергей лебедев
снг
крокус сити холл
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Мир вновь стоит перед угрозой глобального конфликта, заявил генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев. "К сожалению, мир вновь находится под угрозой глобального конфликта. Его предвестники - это не только эпицентр геополитического противостояния на Украине, но и взрывоопасная обстановка на Ближнем Востоке, распространение неонацистской идеологии и ксенофобских настроений, активизация на этом фоне международных террористических организаций", - зачитал обращение Лебедева к участникам 54-го заседания Совета руководителей органов безопасности содружества его первый заместитель Леонид Анфимов. По словам генсека, теракт в подмосковном "Крокус сити холле" стал очередным вызовом интеграционным процессам в СНГ. "Прямо скажем, это событие помимо проблем безопасности ставит перед нами непростые задачи в гуманитарной и социально-трудовой сферах. Здесь нельзя не упомянуть о проблематике радикализации отдельных категорий населения в наших странах", - уточнил Лебедев, отметив, что сейчас в СНГ ведется активная работа по дерадикализации лиц, склонных к вливанию в ряды террористических организаций.
https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html
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в мире, украина, ближний восток, сергей лебедев, снг, крокус сити холл
В мире, Украина, Ближний Восток, Сергей Лебедев, СНГ, Крокус Сити Холл
Генсек СНГ сделал заявление об угрозе глобального конфликта

Генсек СНГ Лебедев: мир вновь стоит перед угрозой глобального конфликта

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСергей Лебедев
Сергей Лебедев - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сергей Лебедев. Архивное фото
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Мир вновь стоит перед угрозой глобального конфликта, заявил генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.
"К сожалению, мир вновь находится под угрозой глобального конфликта. Его предвестники - это не только эпицентр геополитического противостояния на Украине, но и взрывоопасная обстановка на Ближнем Востоке, распространение неонацистской идеологии и ксенофобских настроений, активизация на этом фоне международных террористических организаций", - зачитал обращение Лебедева к участникам 54-го заседания Совета руководителей органов безопасности содружества его первый заместитель Леонид Анфимов.
По словам генсека, теракт в подмосковном "Крокус сити холле" стал очередным вызовом интеграционным процессам в СНГ.
"Прямо скажем, это событие помимо проблем безопасности ставит перед нами непростые задачи в гуманитарной и социально-трудовой сферах. Здесь нельзя не упомянуть о проблематике радикализации отдельных категорий населения в наших странах", - уточнил Лебедев, отметив, что сейчас в СНГ ведется активная работа по дерадикализации лиц, склонных к вливанию в ряды террористических организаций.
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В миреУкраинаБлижний ВостокСергей ЛебедевСНГКрокус Сити Холл
 
 
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