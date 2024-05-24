https://ria.ru/20240524/kartina-1948076892.html

В Польше задержали украинца с украденной в 2005 году картиной

В Польше задержали украинца с украденной в 2005 году картиной - РИА Новости, 24.05.2024

В Польше задержали украинца с украденной в 2005 году картиной

Правоохранительные органы Польши задержали украинца с картиной, украденной в 2005 году из голландского музея в Хорне, сообщил телеканал Polsat. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T11:20

2024-05-24T11:20

2024-05-24T11:34

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ВАРШАВА, 24 мая – РИА Новости. Правоохранительные органы Польши задержали украинца с картиной, украденной в 2005 году из голландского музея в Хорне, сообщил телеканал Polsat. "Офицеры Карпатского погранотряда в одной из частных квартир в Кракове обнаружили выполненную маслом картину XVII века "Ревекка и Илия" голландского художника Яна Линсена, украденную из музея Западной Фрисландии в Хорне в 2005 году", - говорится в сообщении. Как считают польские правоохранители, украинец привёз картину в Польшу, предположительно, с целью продажи. Ценный предмет был изъят, гражданина Украины задержали. В 2005 году неизвестные обокрали музей Западной Фрисландии в Хорне. Злоумышленники вынесли 24 старинные картины и несколько других артефактов, в том числе гроб вице-адмирала Питера Флориса, жившего в городе в XVII веке. Расследование зашло в тупик, десять лет об украденных музейных ценностях ничего не было слышно. В апреле 2016 года служба безопасности Украины сообщила об обнаружении четырёх картин из нидерландского музея. При этом ведомство не сообщило, где именно были найдены эти картины, отметив лишь, что произведения находились под контролем "уголовных группировок", а спецоперация по их поиску "охватила почти всю страну".

https://ria.ru/20231023/ukr-1904661312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

польша, украина, краков, новости культуры