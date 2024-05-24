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В Польше задержали украинца с украденной в 2005 году картиной - РИА Новости, 24.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:20 24.05.2024 (обновлено: 11:34 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/kartina-1948076892.html
В Польше задержали украинца с украденной в 2005 году картиной
В Польше задержали украинца с украденной в 2005 году картиной - РИА Новости, 24.05.2024
В Польше задержали украинца с украденной в 2005 году картиной
Правоохранительные органы Польши задержали украинца с картиной, украденной в 2005 году из голландского музея в Хорне, сообщил телеканал Polsat. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T11:20
2024-05-24T11:34
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ВАРШАВА, 24 мая – РИА Новости. Правоохранительные органы Польши задержали украинца с картиной, украденной в 2005 году из голландского музея в Хорне, сообщил телеканал Polsat. "Офицеры Карпатского погранотряда в одной из частных квартир в Кракове обнаружили выполненную маслом картину XVII века "Ревекка и Илия" голландского художника Яна Линсена, украденную из музея Западной Фрисландии в Хорне в 2005 году", - говорится в сообщении. Как считают польские правоохранители, украинец привёз картину в Польшу, предположительно, с целью продажи. Ценный предмет был изъят, гражданина Украины задержали. В 2005 году неизвестные обокрали музей Западной Фрисландии в Хорне. Злоумышленники вынесли 24 старинные картины и несколько других артефактов, в том числе гроб вице-адмирала Питера Флориса, жившего в городе в XVII веке. Расследование зашло в тупик, десять лет об украденных музейных ценностях ничего не было слышно. В апреле 2016 года служба безопасности Украины сообщила об обнаружении четырёх картин из нидерландского музея. При этом ведомство не сообщило, где именно были найдены эти картины, отметив лишь, что произведения находились под контролем "уголовных группировок", а спецоперация по их поиску "охватила почти всю страну".
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польша, украина, краков, новости культуры
Культура, Польша, Украина, Краков, Новости культуры
В Польше задержали украинца с украденной в 2005 году картиной

Polsat: в Кракове задержан украинец с украденной в 2005 г в Нидерландах картиной

© Фото : Straż GranicznaКартина "Ревекка и Илия" художника Яна Линсена, украденная из музея Западной Фрисландии в Хорне
Картина Ревекка и Илия художника Яна Линсена, украденная из музея Западной Фрисландии в Хорне - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : Straż Graniczna
Картина "Ревекка и Илия" художника Яна Линсена, украденная из музея Западной Фрисландии в Хорне
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ВАРШАВА, 24 мая – РИА Новости. Правоохранительные органы Польши задержали украинца с картиной, украденной в 2005 году из голландского музея в Хорне, сообщил телеканал Polsat.
«
"Офицеры Карпатского погранотряда в одной из частных квартир в Кракове обнаружили выполненную маслом картину XVII века "Ревекка и Илия" голландского художника Яна Линсена, украденную из музея Западной Фрисландии в Хорне в 2005 году", - говорится в сообщении.
Как считают польские правоохранители, украинец привёз картину в Польшу, предположительно, с целью продажи. Ценный предмет был изъят, гражданина Украины задержали.
В 2005 году неизвестные обокрали музей Западной Фрисландии в Хорне. Злоумышленники вынесли 24 старинные картины и несколько других артефактов, в том числе гроб вице-адмирала Питера Флориса, жившего в городе в XVII веке. Расследование зашло в тупик, десять лет об украденных музейных ценностях ничего не было слышно.
В апреле 2016 года служба безопасности Украины сообщила об обнаружении четырёх картин из нидерландского музея. При этом ведомство не сообщило, где именно были найдены эти картины, отметив лишь, что произведения находились под контролем "уголовных группировок", а спецоперация по их поиску "охватила почти всю страну".
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