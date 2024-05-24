https://ria.ru/20240524/inzhenery-1948035390.html

Российские инженеры отработали способы форсирования рек в зоне СВО

Российские инженеры отработали способы форсирования рек в зоне СВО - РИА Новости, 24.05.2024

Российские инженеры отработали способы форсирования рек в зоне СВО

Инженеры группировки войск "Центр" отработали навыки и способы форсирования водных преград в тыловом районе зоны СВО, сообщили журналистам в министерстве... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T05:10

2024-05-24T05:10

2024-05-24T05:39

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155593/08/1555930868_659:174:3181:1593_1920x0_80_0_0_5aefb6d190819b69b17803e9e576b0a4.jpg

ЛУГАНСК, 24 мая – РИА Новости. Инженеры группировки войск "Центр" отработали навыки и способы форсирования водных преград в тыловом районе зоны СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие инженерного подразделения группировки войск "Центр" на одном из направлений в тыловом районе специальной военной операции отработали приемы и способы форсирования водных преград", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что для организации переправы личного состава и техники мотострелковых подразделений через водную преграду военнослужащие выдвинулись в район, где заранее была проведена инженерная разведка. "Выбрав безопасное и наиболее подходящие место, специалисты выполнили сброс звеньев понтона на воду для формирования платформы необходимой ширины. С помощью буксирно-моторного катера осуществили переброску автомобильной техники с одного берега на другой", - сообщили в Минобороны. В оборонном ведомстве отметили, что тренировки понтонеров проходят регулярно, места и типы наводимых переправ постоянно меняются: таким образом военнослужащие приобретают необходимый опыт и оттачивают все действия до автоматизма, что позволяет выполнять задачи любой сложности в любых условиях обстановки.

https://ria.ru/20240524/morpekhi-1948033323.html

https://ria.ru/20240524/reb-1948028895.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, вооруженные силы рф