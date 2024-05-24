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Российские инженеры отработали способы форсирования рек в зоне СВО
Российские инженеры отработали способы форсирования рек в зоне СВО - РИА Новости, 24.05.2024
Российские инженеры отработали способы форсирования рек в зоне СВО
Инженеры группировки войск "Центр" отработали навыки и способы форсирования водных преград в тыловом районе зоны СВО, сообщили журналистам в министерстве... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T05:10
2024-05-24T05:10
2024-05-24T05:39
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ЛУГАНСК, 24 мая – РИА Новости. Инженеры группировки войск "Центр" отработали навыки и способы форсирования водных преград в тыловом районе зоны СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие инженерного подразделения группировки войск "Центр" на одном из направлений в тыловом районе специальной военной операции отработали приемы и способы форсирования водных преград", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что для организации переправы личного состава и техники мотострелковых подразделений через водную преграду военнослужащие выдвинулись в район, где заранее была проведена инженерная разведка. "Выбрав безопасное и наиболее подходящие место, специалисты выполнили сброс звеньев понтона на воду для формирования платформы необходимой ширины. С помощью буксирно-моторного катера осуществили переброску автомобильной техники с одного берега на другой", - сообщили в Минобороны. В оборонном ведомстве отметили, что тренировки понтонеров проходят регулярно, места и типы наводимых переправ постоянно меняются: таким образом военнослужащие приобретают необходимый опыт и оттачивают все действия до автоматизма, что позволяет выполнять задачи любой сложности в любых условиях обстановки.
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безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Российские инженеры отработали способы форсирования рек в зоне СВО
МО: инженеры группировки "Центр" отработали способы форсирования водных преград
ЛУГАНСК, 24 мая – РИА Новости. Инженеры группировки войск "Центр" отработали навыки и способы форсирования водных преград в тыловом районе зоны СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие инженерного подразделения группировки войск "Центр" на одном из направлений в тыловом районе специальной военной операции отработали приемы и способы форсирования водных преград", - сообщили в МО РФ.
Там добавили, что для организации переправы личного состава и техники мотострелковых подразделений через водную преграду военнослужащие выдвинулись в район, где заранее была проведена инженерная разведка.
"Выбрав безопасное и наиболее подходящие место, специалисты выполнили сброс звеньев понтона на воду для формирования платформы необходимой ширины. С помощью буксирно-моторного катера осуществили переброску автомобильной техники с одного берега на другой", - сообщили в Минобороны.
В оборонном ведомстве отметили, что тренировки понтонеров проходят регулярно, места и типы наводимых переправ постоянно меняются: таким образом военнослужащие приобретают необходимый опыт и оттачивают все действия до автоматизма, что позволяет выполнять задачи любой сложности в любых условиях обстановки.