https://ria.ru/20240524/infrastruktura-1948060168.html
В Харьковской области пострадала железнодорожная инфраструктура
В Харьковской области пострадала железнодорожная инфраструктура - РИА Новости, 24.05.2024
В Харьковской области пострадала железнодорожная инфраструктура
Компания "Украинские железные дороги" утверждает в Telegram-канале, что в ночь на пятницу взрывами была повреждена железнодорожная инфраструктура в Харьковской... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T09:52
2024-05-24T09:52
2024-05-24T09:52
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" утверждает в Telegram-канале, что в ночь на пятницу взрывами была повреждена железнодорожная инфраструктура в Харьковской области. "В результате обстрела повреждены колеи, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда (в Харьковской области)", - говорится в сообщении. Уточняется, что поезда дальнего и пригородного сообщения курсируют по графику. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html
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в мире, харьковская область, украинская железная дорога, украина
В мире, Харьковская область, Украинская железная дорога, Специальная военная операция на Украине, Украина
В Харьковской области пострадала железнодорожная инфраструктура
В Харьковской области из-за взрывов пострадала железнодорожная инфраструктура