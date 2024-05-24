https://ria.ru/20240524/gruziya-1948126709.html

Политика шантажа не соответствует духу партнерства с США, заявили в Грузии

Политика шантажа не соответствует духу партнерства с США, заявили в Грузии - РИА Новости, 24.05.2024

Политика шантажа не соответствует духу партнерства с США, заявили в Грузии

Политика шантажа и угроз в адрес Грузии со стороны США не соответствует духу стратегического партнерства, сообщает в пятницу политсовет правящей партии... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T14:12

2024-05-24T14:12

2024-05-24T14:12

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сша

сербия

энтони блинкен

саломе зурабишвили

евросоюз

протесты в грузии против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 24 мая - РИА Новости. Политика шантажа и угроз в адрес Грузии со стороны США не соответствует духу стратегического партнерства, сообщает в пятницу политсовет правящей партии "Грузинская мечта". Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США объявляют о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об иноагентах и вводят новую политику по введению визовых ограничений. "От имени госсекретаря США Энтони Блинкена было анонсировано введение визовых ограничений против представителей правительства Грузии, что является продолжением антигрузинской риторики, которую мы слышим с 2012 года и которая особенно усилилась в 2021-2022 годах. Политика шантажа и угроз в адрес Грузии не соответствует не только духу стратегического партнерства, но и духу партнерства в целом, который должен быть установлен между двумя суверенными государствами", - говорится в заявлении политсовета правящей в Грузии партии. В сообщении упоминается, что США ранее ввели санкции против чиновников стран-кандидатов в члены ЕС — Сербии и Боснии и Герцеговины, но обе страны продолжают процесс вступления в ЕС без проблем. Парламент Грузии в минувший вторник принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Для преодоления президентского вето парламенту нужно простое большинство голосов. Ранее газета Financial Times сообщала, что ряд стран Европейского союза обдумывает меры санкционного давления на власти Грузии, включая приостановку безвизового режима, из-за закона об иностранных агентах Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента. В апреле этого года правящая партия "Грузинская мечта" официально повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, получены из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента. Несмотря на то, что в США много лет действует закон о регистрации иностранных агентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США был контроль над деятельностью врагов, а закон Грузии направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240420/inoagenty-1941227805.html

https://ria.ru/20240524/gruziya-1948111254.html

https://ria.ru/20240517/gruziya-1946461255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, грузия, сша, сербия, энтони блинкен, саломе зурабишвили, евросоюз, протесты в грузии против закона об иноагентах