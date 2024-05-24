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Ефимов: инвесторы восстановят три исторических здания для открытия гостиниц
Ефимов: инвесторы восстановят три исторических здания для открытия гостиниц - РИА Новости, 24.05.2024
Ефимов: инвесторы восстановят три исторических здания для открытия гостиниц
Инвесторы отремонтируют три исторических здания для последующего размещения гостиниц в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год", рассказал... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T09:06
2024-05-24T09:06
2024-05-24T09:06
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Инвесторы отремонтируют три исторических здания для последующего размещения гостиниц в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год", рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Сейчас определенные по результатам торгов инвесторы реставрируют три исторических здания общей площадью свыше 1,5 тысячи квадратных метров. Все они находятся в удовлетворительном состоянии, однако требуют работ по их сохранению. На это инвесторам дается пять лет", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В сообщение указывается, что один из объектов – двухэтажный особняк в Товарищеском переулке площадью более 255 квадратных метров. Еще один объект – дом купца Бавыкина на Электрозаводской улице, его площадь превышает 422 квадратных метра. Кроме того, восстановлению в рамках льготной программы подлежит двухэтажное деревянное здание в переулке Огородная слобода, где ранее располагался больничный корпус Мясницкого отделения Чернорабочей больницы. Его площадь составляет около 867 квадратных метров."Всего на данный момент с инвесторами заключено пять договоров. Арендаторы двух объектов общей площадью 762,7 квадратного метра в короткие сроки выполнили ремонт, открыли отели, прошли классификацию и уже пользуются льготной ставкой", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.Он добавил, что в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год" на торги выставляются как объекты культурного наследия, так и здания, у которых нет охранного статуса.В пресс-релизе отмечается, что программа позволяет инвесторам принять участие в специальных аукционах, отремонтировать здание и открыть в нем гостиницу. При этом гостинице нужно получить категорию, а ее номерной фонд должен занимать не менее 75% общей площади. При соблюдении условий инвестор может согласовать в комитете по туризму переход на льготную ставку аренды из расчета один рубль за квадратный метр в год.
https://ria.ru/20240523/efimov-1947759373.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Инвесторы отремонтируют три исторических здания для последующего размещения гостиниц в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год", рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Сейчас определенные по результатам торгов инвесторы реставрируют три исторических здания общей площадью свыше 1,5 тысячи квадратных метров. Все они находятся в удовлетворительном состоянии, однако требуют работ по их сохранению. На это инвесторам дается пять лет", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В сообщение указывается, что один из объектов – двухэтажный особняк в Товарищеском переулке площадью более 255 квадратных метров. Еще один объект – дом купца Бавыкина на Электрозаводской улице, его площадь превышает 422 квадратных метра. Кроме того, восстановлению в рамках льготной программы подлежит двухэтажное деревянное здание в переулке Огородная слобода, где ранее располагался больничный корпус Мясницкого отделения Чернорабочей больницы. Его площадь составляет около 867 квадратных метров.
"Всего на данный момент с инвесторами заключено пять договоров. Арендаторы двух объектов общей площадью 762,7 квадратного метра в короткие сроки выполнили ремонт, открыли отели, прошли классификацию и уже пользуются льготной ставкой", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман
.
Он добавил, что в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год" на торги выставляются как объекты культурного наследия, так и здания, у которых нет охранного статуса.
В пресс-релизе отмечается, что программа позволяет инвесторам принять участие в специальных аукционах, отремонтировать здание и открыть в нем гостиницу. При этом гостинице нужно получить категорию, а ее номерной фонд должен занимать не менее 75% общей площади. При соблюдении условий инвестор может согласовать в комитете по туризму переход на льготную ставку аренды из расчета один рубль за квадратный метр в год.