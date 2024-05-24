https://ria.ru/20240524/gostinitsy-1948008526.html

Ефимов: инвесторы восстановят три исторических здания для открытия гостиниц

Ефимов: инвесторы восстановят три исторических здания для открытия гостиниц - РИА Новости, 24.05.2024

Ефимов: инвесторы восстановят три исторических здания для открытия гостиниц

Инвесторы отремонтируют три исторических здания для последующего размещения гостиниц в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год", рассказал... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T09:06

2024-05-24T09:06

2024-05-24T09:06

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058056_0:106:2560:1546_1920x0_80_0_0_054b31640b2787dc6027f58c51418e7c.jpg

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Инвесторы отремонтируют три исторических здания для последующего размещения гостиниц в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год", рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Сейчас определенные по результатам торгов инвесторы реставрируют три исторических здания общей площадью свыше 1,5 тысячи квадратных метров. Все они находятся в удовлетворительном состоянии, однако требуют работ по их сохранению. На это инвесторам дается пять лет", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В сообщение указывается, что один из объектов – двухэтажный особняк в Товарищеском переулке площадью более 255 квадратных метров. Еще один объект – дом купца Бавыкина на Электрозаводской улице, его площадь превышает 422 квадратных метра. Кроме того, восстановлению в рамках льготной программы подлежит двухэтажное деревянное здание в переулке Огородная слобода, где ранее располагался больничный корпус Мясницкого отделения Чернорабочей больницы. Его площадь составляет около 867 квадратных метров."Всего на данный момент с инвесторами заключено пять договоров. Арендаторы двух объектов общей площадью 762,7 квадратного метра в короткие сроки выполнили ремонт, открыли отели, прошли классификацию и уже пользуются льготной ставкой", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.Он добавил, что в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год" на торги выставляются как объекты культурного наследия, так и здания, у которых нет охранного статуса.В пресс-релизе отмечается, что программа позволяет инвесторам принять участие в специальных аукционах, отремонтировать здание и открыть в нем гостиницу. При этом гостинице нужно получить категорию, а ее номерной фонд должен занимать не менее 75% общей площади. При соблюдении условий инвестор может согласовать в комитете по туризму переход на льготную ставку аренды из расчета один рубль за квадратный метр в год.

https://ria.ru/20240523/efimov-1947759373.html

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва