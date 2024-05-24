https://ria.ru/20240524/gospodderzhka-1947997696.html

Как господдержка помогает малому и среднему бизнесу развивать ИТ-отрасль

Как господдержка помогает малому и среднему бизнесу развивать ИТ-отрасль - РИА Новости, 24.05.2024

Как господдержка помогает малому и среднему бизнесу развивать ИТ-отрасль

Объем торговли отечественными продуктами и услугами в ИТ-отрасли в 2023 году вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в 2024 году... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T15:43

2024-05-24T15:43

2024-05-24T15:43

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твой бизнес – новости

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Объем торговли отечественными продуктами и услугами в ИТ-отрасли в 2023 году вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в 2024 году развитие отрасли сохранится, говорится в исследовании Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.Расширять ИТ-направление российскому бизнесу помогает национальный проект "Малое и среднее предпринимательство".По данным исследования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, ключевыми факторами роста ИТ-отрасли стали активизация разработки импортозамещающего ПО, расширение инфраструктуры российских облачных сервисов и скачок спроса на вычислительные мощности."Проекты технологического суверенитета должны стать мотором обновления нашей промышленности, помочь всей экономике выйти на передовой уровень эффективности и конкурентоспособности. Предлагаю поставить здесь цель: доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке за предстоящие шесть лет должна увеличиться в полтора раза, а объем несырьевого, неэнергетического экспорта – не менее чем на две трети", - заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию, его слова приводятся на сайте Кремля.Поддержка малых технологических компанийБлагодаря федеральной стратегической инициативе "Взлет – от стартапа до IPO", которая была утверждена в 2022 году в соответствии с задачами нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" бизнес может получить льготные кредиты с господдержкой – под 3% для инновационных и высокотехнологичных компаний, относящихся к субъектам МСП. Максимальная сумма заемных средств увеличена до 1 миллиарда рублей для малых технологических компаний (МТК). Это первая внедренная мера финансовой поддержки для данной категории бизнеса. Для высокотехнологичных малых и средних предприятий сумма остается прежней – до 500 миллионов рублей.Данные изменения были подготовлены Минэкономразвития России совместно с Корпорацией МСП. Малые технологические компании, подходящие под программу поддержки, должны подать заявление на получение льготного кредита через цифровую платформу МСП.РФ в течение полутора месяцев.Государственная программа развития высокотехнологичных стартапов предполагает комплексную финансовую и нефинансовую поддержку с момента выращивания перспективной идеи до стадии выхода компании на рынок капитала.На участие в программе поддержки может претендовать бизнес из 16 различных сфер: искусственный интеллект, коммуникационные интернет-технологии, интернет вещей, новые производственные технологии и другое. Средства кредита можно потратить на модернизацию производства, закупку сырья, уплату налогов, включая НДФЛ, а также профинансировать участие в тендере.В конце марта 2024 года Фонд содействия инновациям начал принимать заявки на конкурс "Старт-Взлет", который реализуется в рамках проекта "Взлет – от стартапа до IPO". Проекты отбираются по шести тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии и другое. Объем поддержки составит 3 миллиона рублей без софинансирования проекта.В этом году для IT-сферы действуют также особые налоговые условия: нулевая ставка налога на прибыль, согласно законодательству; снижение ставки по страховым взносам, упомянутых в статье 427 Налогового кодекса РФ; отсрочка от армии и льготная ипотека для IT-специалистов.Также действуют гранты от Российского фонда развития информационных технологий - поддержка проектов по разработке и внедрению инноваций; "Сколково" фокусируется на цифровых решениях для бизнеса; Фонд содействия инновациям ориентирован на помощь стартапам и малому бизнесу.Программы для МСПКроме того, молодые бизнесмены могут получить грант на открытие своего дела – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Этой мерой поддержки могут воспользоваться жители России в возрасте от 14 до 25 лет, обратившись в один из центров "Мой бизнес". Сейчас во всех регионах России работает более 440 таких центров. Там начинающим и действующим предпринимателям помогут оформить заявку на грант или кредит, написать бизнес-план, объяснят, как пройти обучение, необходимое для получения денежных средств.За 2023 год мерами поддержки от государства воспользовались более 540 тысяч субъектов МСП, самозанятых граждан и физических лиц, которые уже ведут предпринимательскую деятельность и те, кто только планирует её начать. Этот показатель превышает результат 2022 года (440 тысяч человек).В частности, в минувшем году получили поддержку 74,6 тысячи самозанятых, которые, в том числе, прошли программы обучения. Комплексные услуги для роста и развития бизнеса получили 80,6 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства.Начинающие и действующие предприниматели могут воспользоваться еще одной возможностью - онлайн-платформой МСП.РФ, своего рода "госуслугами для бизнеса". На платформе доступно более 800 мер поддержки, за два года на их получение было подано более 90 тысяч заявок. Среди наиболее популярных услуг можно выделить консультационную, образовательную и финансовую поддержку.Региональные предприниматели и новые возможностиЖитель Новосибирска Илья Епишин нашел свою нишу в бизнесе на рынке контроллеров. Он планирует масштабировать свое дело с привлечением господдержки, рассказали в АНО "Национальные приоритеты".По словам Ильи, особенность рынка производителей оборудования с автоматизацией в том, что не все предприятия имеют в штате профессиональных разработчиков, способных написать качественное ПО под узкую задачу. Так структурные изменения отрасли, связанные с уходом с рынка ряда зарубежных компаний, привели к тому, что имеющиеся контроллеры стало сложно адаптировать под уникальные задачи, и это открывает для отечественных предпринимателей новые возможности.Компания Ильи находится на начальном этапе развития. Сейчас он примеряет различные бизнес-модели и ищет возможности для роста. В будущем планирует зарегистрировать товарный знак, создать целую продуктовую линейку и выйти на экспорт.Для развития бизнеса Илья воспользовался возможностями господдержки. В 2022 году он прошел обучающую программу в центре "Мой бизнес". Курс позволил структурировать знания о том, как строить свое дело, а также открыл возможность получить грантовую поддержку для молодых предпринимателей от регионального Минпромторга. Конкурсная комиссия высоко оценила проект Епишина, он выиграл грант в размере 500 тысяч рублей на развитие своего дела. Средства молодой предприниматель потратил на закупку производственного оборудования. В конце 2022 года Епишин также получил поддержку от государственного Фонда содействия инновациям (ФСИ) по программе "УМНИК".Стабильные показатели прибыли и наработанная база клиентов помогут ему в будущем дополнительно претендовать на гранат ФСИ "Старт-1" и статус резидента в Сколково.Житель Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Егор Ситраков уже больше 10 лет работает в сфере ИТ. Его компания использовала ИИ в создании сервиса с функцией распознавания лиц для "умного двора", который управляет видеокамерами, воротами, шлагбаумами и дверями.Разработки Ситракова используют компании по производству домофонов, системные интеграторы, операторы связи и госкорпорации по всей России. Предприниматель не остановился на этом и решил предложить свой продукт на экспортных рынках. В 2022 году при содействии Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес" Ситраков прошел курс в Московской школе управления "Сколково" по программе экспортной акселерации "Эксперты 2.0".Сегодня предприятие Ситракова уже начало экспортировать продукцию в страны СНГ и Турцию. Также его разработками заинтересовались оптовые покупатели в странах Европы, Африки и Ближнего Востока.Позже предприниматель создал новое направление – создание БПЛА и бортового радиоэлектронного оборудования. В нынешнем году он представил свою продукцию на Китайско-российской торгово-экономической ярмарке в городе Чунцин.Предприниматель из Алтайского края Павел Черемесин задался другой целью – продвинуть собственные технологии автоматизации производства на большой рынок. Его компания разработала систему мониторинга производственных мощностей с помощью установленных на оборудовании датчиков и модулей и благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" получила возможность для дальнейшего роста на рынке высоких технологий.Добавим, что молодым предпринимателям, занятым в технологической отрасли, помогает не только государство, но и крупные отечественные корпорации. Например, студенческий акселератор Сбера предлагает бесплатный образовательный курс, слушатели которого в течение полугода погружаются в основы технологического предпринимательства. В 2022 году в рамках проекта участники разработали 600 бизнес-проектов. Перспективные идеи выпускников получили более 500 миллионов рублей инвестиций от компаний-партнеров.26 мая, в день предпринимателя, Корпорация МСП проводит акцию #МСПспасибо. Она призвана объединить малый и средний бизнес с их потребителями. Чтобы принять участие в акции, предпринимателям необходимо заполнить анкету с описанием своего бизнеса в виртуальном городе Цифровой платформы МСП.РФ. В День предпринимателя информация о компании появится на Яндекс.Картах и привлечет внимание потребителей.

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https://ria.ru/20240520/issledovanie-1947163517.html

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россия, сколково, корпорация мсп, высшая школа экономики (вшэ), твой бизнес – новости