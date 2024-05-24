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В России уточнили порядок получения гарантий сохранности госимущества - РИА Новости, 24.05.2024
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23:10 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/gosimuschestvo-1948262969.html
В России уточнили порядок получения гарантий сохранности госимущества
В России уточнили порядок получения гарантий сохранности госимущества - РИА Новости, 24.05.2024
В России уточнили порядок получения гарантий сохранности госимущества
Правительство России утвердило порядок получения от иностранных государственных органов гарантий неприкосновенности временно вывозимого за пределы РФ... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T23:10
2024-05-24T23:10
россия
евразийский экономический союз
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Правительство России утвердило порядок получения от иностранных государственных органов гарантий неприкосновенности временно вывозимого за пределы РФ госимущества, соответствующее постановление опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях обеспечения неприкосновенности, сохранности и своевременного возврата временно вывозимого имущества... за пределы Российской Федерации правительство Российской Федерации постановляет... Утвердить прилагаемое положение о получении гарантий неприкосновенности, сохранности и своевременного возврата временно вывозимого, принадлежащего на праве собственности Российской Федерации, за пределы Российской Федерации", - говорится в документе. Это положение устанавливает порядок получения соответствующих гарантий от уполномоченных госорганов иностранного государства. Как указано в документе, под федеральным имуществом в этом случае понимаются образцы техники, оборудование, материалы и другое движимое имущество. Положение касается временного вывоза такого имущества в другие страны, не являющиеся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), для экспонирования, проведения показов и демонстраций, научного изучения и использования в научно-исследовательских проектах. Согласно положению, имущество может быть вывезено при условии получения соответствующих гарантий неприкосновенности – судебного иммунитета, иммунитета от реквизиции, ареста и других принудительных действий - на весь период временного вывоза. Такие гарантии могут быть предоставлены в форме документа на бумажном носителе или равнозначного электронного документа. При этом установленный документом порядок получения гарантий не распространяется на временный вывоз драгоценных металлов и камней, культурных ценностей, в том числе включенных в состав музейного и архивного фондов или в национальный библиотечный фонд, а также имущества МЧС для работы за пределами РФ.
https://ria.ru/20240520/putin-1947302545.html
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россия, евразийский экономический союз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Евразийский экономический союз, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В России уточнили порядок получения гарантий сохранности госимущества

В России уточнили порядок получения гарантий неприкосновенности госимущества

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Правительство России утвердило порядок получения от иностранных государственных органов гарантий неприкосновенности временно вывозимого за пределы РФ госимущества, соответствующее постановление опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях обеспечения неприкосновенности, сохранности и своевременного возврата временно вывозимого имущества... за пределы Российской Федерации правительство Российской Федерации постановляет... Утвердить прилагаемое положение о получении гарантий неприкосновенности, сохранности и своевременного возврата временно вывозимого, принадлежащего на праве собственности Российской Федерации, за пределы Российской Федерации", - говорится в документе.
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Это положение устанавливает порядок получения соответствующих гарантий от уполномоченных госорганов иностранного государства. Как указано в документе, под федеральным имуществом в этом случае понимаются образцы техники, оборудование, материалы и другое движимое имущество.
Положение касается временного вывоза такого имущества в другие страны, не являющиеся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), для экспонирования, проведения показов и демонстраций, научного изучения и использования в научно-исследовательских проектах.
Согласно положению, имущество может быть вывезено при условии получения соответствующих гарантий неприкосновенности – судебного иммунитета, иммунитета от реквизиции, ареста и других принудительных действий - на весь период временного вывоза. Такие гарантии могут быть предоставлены в форме документа на бумажном носителе или равнозначного электронного документа.
При этом установленный документом порядок получения гарантий не распространяется на временный вывоз драгоценных металлов и камней, культурных ценностей, в том числе включенных в состав музейного и архивного фондов или в национальный библиотечный фонд, а также имущества МЧС для работы за пределами РФ.
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